Non chiamateli telefonini: gli smartphone più costosi al mondo sono per lo più gioielli con i quali si possono fare telefonate, scattare foto, girare video e navigare sul web. Se vi sembrano tanti i 1.239 euro necessari per portare a casa un iPhone 15 pro o i 1.859 euro necessari per un Samsung Galaxy S24 Ultra allora rabbrividirete andando avanti con la lettura. Prima di tutto va però specificato che per quanto riguarda l’hardware e il software, gli smartphone più costosi al mondo sono del tutto identici ai loro omologhi comunemente in commercio presso qualsiasi rivenditore.

A rendere esclusivi questi device sono le personalizzazioni che vengono effettuate sulla cornice e sul pannello posteriore. Il prezzo è di milioni di euro. Dal momento che i super-ricchi hanno immediatamente cominciato a personalizzare gli smarphone già a partire dalle prime uscite, può capitare che ad essere estremamente costosi siano dei device ormai tecnicamente superati da tempo. Questo, naturalmente, non ne diminuisce il valore. Essendo oggetti preziosi, il loro costo può oscillare nel tempo in base alle quotazioni di oro e diamanti.

5) Goldstriker iPhone 3Gs Supreme – 2,9 milioni di euro

All’ultima posizione della nostra top five troviamo il Goldstriker iPhone 3Gs Supreme. La parte esterna di questo smartphone è stata realizzata a mano in platino ed è stata ornata da 130 diamanti, ognuno del peso di 0,75 carati, per un peso totale di 97,5 carati. Inoltre, la lunetta presenta quattro diamanti baguette rosa, ognuno del peso di 2,5 carati. La parte posteriore del telefono presenta circa 112 grammi di oro rosa 18 carati, completato da un logo Apple in oro rosa e altri 53 diamanti. Il pulsante principale è ornato da un diamante a taglio singolo da 7,1 carati, incastonato in una montatura in oro rosa 18 carati. Il pacchetto include un porta-smartphone rifinito a mano e realizzato in vero piede di struzzo. Il prezzo è di 3,2 milioni di dollari (2,9 milioni di euro).

4) Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose – 5,7 milioni di euro

A un passo dal podio troviamo lo Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose. Il terzo telefono più costoso di sempre è un iPhone 4 il cui design è stato curato da Stuart Hughes. Il telefono è realizzato in oro rosa massiccio e presenta 500 diamanti che ammontano a 100 carati, mentre il suo pulsante di avvio ha un diamante rosa taglio singolo da 7,4 carati. La sezione posteriore è stata progettata utilizzando oro rosa, con l’iconico logo Apple in oro rosa insieme a 53 diamanti aggiuntivi. Il telefono è contenuto in una cassa di granito da 7 kg rivestita in pelle. Ne sono stati realizzati soltanto due. Il prezzo: 6,3 milioni di dollari (5,7 milioni di euro).

3) Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold – 8,4 milioni di euro

La medaglia di bronzo spetta allo Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold (anche se di bronzo qui non ce n’è neppure un grammo). La lunetta di questo telefono è stata realizzata in palissandro e adornata con una srie di oltre 500 diamanti, per un totale di oltre 100 carati. Il pannello posteriore e il logo sono realizzati in oro 24 carati. Anche il logo Apple presenta 53 diamanti. Il pulsante home è un diamante da 8,6 carati. Il telefono è dotato anche di un diamante da 7,4 carati di ricambio, nel caso in cui il proprietario perda quello da 8,6 carati. Il dispositivo è contenuto in un baule realizzato in platino massiccio con pezzi lucidati di osso di dinosauro originale di un T-Rex insieme a pietre rare che includono opale, pietersite, charoite e quarzo rutilo. Il prezzo: 9,4 milioni di dollari (8,4 milioni di euro).

2) Stuart Hughes iPhone 5 Black Diamond – 13,5 milioni di euro

Con il secondo gradino del podio la classifica degli smartphone più costosi va sulla doppia cifra. Creato nuovamente da Stuart Hughes, questo iPhone 5 presenta un telaio in oro massiccio e un diamante nero come tasto home. Incrostato di 600 diamanti bianchi, il pannello posteriore del telefono è realizzato in oro 24 carati. Il logo Apple è decorato con 53 diamanti aggiuntivi. Il prezzo è di 15 milioni di dollari (13,5 milioni di euro).

1) Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – 43,7 milioni di euro

Ecco svelato il primo gradino del podio: il telefono cellulare più costoso del mondo è il Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Il dispositivo è realizzato in oro 24 carati e sul retro ha incastonato un diamante rosa. Il telefono è inoltre dotato di rivestimento in platino e protezione anti-hacking. Appartiene a Nita Ambani, moglie dell’imprenditore indiano Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia. Secondo Forbes, Ambani possiede 113,7 miliardi di dollari ed è la 12ª persona più ricca al mondo. L’oggetto prezioso è stato progettato da Falcon Luxury. L’esterno è in oro rosa decorato con diamanti. Esiste in due modelli: oro rosa e platino. Il telefono è dotato di una fotocamera da 8 megapixel, che oggi è naturalmente superata. La fotocamera è stata ottimizzata per le condizioni di scarsa illuminazione, garantendo una qualità fotografica superiore, per l’epoca in cui uscì. La fotocamera frontale è di 1,2 megapixel. Il Falcon Supernova vanta uno scanner per impronte digitali incorporato nel pulsante home, insieme a funzionalità aggiuntive come il blocco con codice per salvaguardare i dati dell’utente. Il prezzo è di 48,5 milioni di dollari (43,7 milioni di euro).

Menzione d’onore

Per chiudere la nostra carrellata sul lusso, merita una citazione anche l’iPhone 3G Kings Button customizzato da Peter Aloisson con una combinazione di oro giallo massiccio da 18 carati, oro bianco e oro rosa. Completa il design una serie di 138 diamanti. Il tasto in plastica di serie è stato sostituito da un diamante da 6,6 carati. Il prezzo è di “appena” 2,4 milioni di dollari (2,16 milioni di euro).