ANSA L'enorme patrimonio di Britney Spears

Dopo la fine della lunga tutela legale, che per oltre un decennio ha limitato la gestione del suo patrimonio, Britney Spears ha riacquistato il controllo delle proprie finanze. Oggi la popstar possiede un patrimonio rilevante costruito durante una carriera che ha attraversato più di venticinque anni di musica, tournée e accordi commerciali. Nonostante negli ultimi tempi non abbia pubblicato nuovi album né intrapreso tour internazionali, le entrate accumulate negli anni e alcune operazioni finanziarie recenti continuano a garantire alla cantante una notevole solidità economica.

Secondo le stime più recenti pubblicate da Forbes, il patrimonio di Britney Spears sarebbe oggi intorno ai 150 milioni di dollari. Una cifra che deriva dai guadagni ottenuti nel corso della carriera e da alcune operazioni legate alla gestione dei diritti musicali.

Da dove arriva la ricchezza di Britney Spears

Il patrimonio di Britney Spears è il risultato di una carriera iniziata alla fine degli anni Novanta e costruita attraverso vendite discografiche, tournée mondiali e collaborazioni commerciali. Oltre alle vendite musicali, una parte importante dei ricavi è arrivata dalle tournée internazionali. Nel corso della carriera Spears ha realizzato diversi tour mondiali che hanno generato incassi milionari.

Un altro capitolo rilevante è stato quello della residency a Las Vegas. Tra il 2013 e il 2017 la cantante ha tenuto lo spettacolo “Piece of Me” al Planet Hollywood Resort & Casino, una serie di concerti programmati stabilmente nella capitale mondiale dell’intrattenimento. Secondo i dati dell’industria musicale, la residency avrebbe generato circa 137,7 milioni di dollari di incassi complessivi.

La vendita del catalogo musicale

Una delle operazioni finanziarie più importanti degli ultimi anni riguarda la cessione dei diritti del catalogo musicale della cantante. Britney Spears ha venduto i diritti delle sue canzoni alla società Primary Wave, un gruppo specializzato nella gestione di diritti musicali. L’accordo includerebbe alcuni dei brani più noti della popstar. Il valore dell’operazione sarebbe stato stimato intorno ai 200 milioni di dollari. Secondo le ricostruzioni riportate da Forbes, dopo commissioni e imposte il guadagno effettivo per la cantante sarebbe stato inferiore alla cifra complessiva dell’accordo. Le stime indicano che l’incasso netto potrebbe essere stato intorno ai 70 milioni di dollari. L’operazione ha comunque contribuito ad aumentare il valore complessivo del patrimonio della pop star.

Come sono distribuiti i suoi beni

Nel corso degli anni documenti giudiziari legati alla tutela legale hanno mostrato come il patrimonio della cantante sia suddiviso tra diverse tipologie di attività.

Le risorse economiche comprendono conti di investimento, liquidità e proprietà immobiliari. Questa struttura finanziaria permette alla cantante di mantenere un elevato livello di stabilità economica anche senza una presenza costante nel mercato musicale. Nonostante la riduzione dell’attività artistica negli ultimi anni, Spears continua a beneficiare dei diritti d’autore legati alla diffusione delle sue canzoni sulle piattaforme di streaming, nelle radio e nei media.

Questo tipo di entrate rappresenta una fonte di reddito stabile per molti artisti affermati, soprattutto per quelli che hanno costruito cataloghi musicali molto popolari.

La lunga tutela legale e il controllo del padre

Per oltre tredici anni Britney Spears non ha avuto il pieno controllo delle proprie finanze. Nel 2008 il tribunale della California aveva disposto una tutela legale dopo una serie di crisi personali che avevano coinvolto la cantante. Con quella decisione il padre Jamie Spears aveva ottenuto il controllo della gestione economica e personale della figlia.

La tutela legale comprendeva anche il controllo dei diritti legati alla carriera musicale e delle principali decisioni economiche. La misura è stata revocata nel 2021 dopo una lunga battaglia legale.

L’arresto di Britney Spears

Britney Spears è stata, di recente, protagonista di una vicenda giudiziaria. Secondo quanto riportato dal sito statunitense Usa Today, citando l’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, Britney Spears sarebbe stata arrestata nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2026 per sospetta guida in stato di ebbrezza. La cantante sarebbe stata fermata intorno alle tre del mattino e trattenuta in carcere per alcune ore prima di essere rilasciata all’alba.

Nelle ore successive alla diffusione della notizia, il suo account Instagram è risultato irraggiungibile. In passato il profilo social della pop star era già stato disattivato dopo momenti di forte attenzione mediatica o dopo la pubblicazione di contenuti che avevano generato discussioni tra i fan.