Borbonese, Stefano Ferro nuovo amministratore delegato del brand torinese

Nuovo incarico per il manager che sostituirà Alessandro Pescara. Una sfida per Ferro che dovrà occuparsi dello sviluppo del marchio di borse e accessori in. Chiave sostenibile.

Fonte: ufficio stampa Stefano Ferro, nuovo ad di Borbonese

Borbonese affida a Stefano Ferro il ruolo di amministratore delegato. L’incarico, in vigore dal mese corrente, vede il manager succedere ad Alessandro Pescara che ha ricevuto i ringraziamenti della proprietà per il prezioso contributo dato all’azienda durante il suo mandato. Ferro dovrà occuparsi in particolare dello sviluppo del marchio di borse e accessori e della sua organizzazione a livello internazionale, tenendo conto del fattore sostenibilità.

Chi è Stefano Ferro?

Con una lunga esperienza nel settore del lusso, Ferro ha già ricoperto ruoli di leadership in aziende come GFT, Bally, Genny, Corneliani e B&B Italia. Questo cambio di leadership avviene in un periodo di crescita per il brand, che ha registrato un fatturato di 34 milioni di euro nel 2023, salito a 37 milioni includendo le licenze, con un margine del 64%.

In parallelo, durante la prossima fashion week di Milano, Borbonese presenterà la prima collezione firmata dai nuovi direttori creativi, Salar Bicheranloo e Francesca Monaco, in carica dal maggio 2024. Il duo, con oltre 20 anni di esperienza nel settore moda e un forte orientamento alla sostenibilità, ha collaborato con diversi brand e fondato il marchio eco-friendly Themoirè nel 2019.

Sinonimo della moda made in Italy

Borbonese è da sempre sinonimo di moda made in Italy. Il brand torinese si impegna dal 1910 nella produzione di borse e accessori dalla linea elegante e distinta, utilizzando materiali sempre più innovativi, con la sapienza dell’artigianalità italiana.

L’iconica Luna Bag in Jet OP è la perfetta rappresentazione dello stile Borbonese: realizzata interamente in leggero tessuto, con rifiniture in vera pelle, la tracolla mezzaluna è studiata per la comodità, adatta a chi ama il movimento e la praticità, senza mai rinunciare all’eleganza. Prodotta ogni stagione in colori classici e moderni, vanta una cura del dettaglio tipica dell’azienda torinese, quali la metalleria finissima, le comode tasche, la tracolla che permette di indossare la borsa sia a spalla che a tracolla.

Officia Borbonese, un progetto che guarda al futuro

Continua l’interesse di Borbonese nel sostenere e interagire con le nuove generazioni attraverso Officina Borbonese. Un progetto nato qualche anno fa in collaborazione con le principali scuole di moda internazionali, con l’obiettivo di creare una community di giovani creativi che si confrontano, sperimentano e reinterpretano i codici creativi Borbonese. Dopo aver collaborato con realtà internazionali quali Accademia Costume & Moda Roma, Milano Fashion Institute, Parsons Paris e New York e Istituto Marangoni; Officina Borbonese ha scelto NABA, Nuova Accademia di Belle Arti per realizzare un nuovo progetto esclusivo di creatività nel 2024.