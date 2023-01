5 consigli per riposare al meglio

Fonte: Ufficio Stampa

La nostra salute psico-fisica è fortemente influenzata dal riposo. Infatti, la privazione di sonno può portare a diverse conseguenze anche gravi al nostro sistema immunitario e cardiaco. È bene ricordare che un adulto dovrebbe dormire in media otto ore a notte in modo continuativo, senza lasciarsi inghiottire dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Dunque, un buon riposo è alla base di una vita sana ed equilibrata, anche se spesso viene sottovalutato.

Ecco cinque consigli per riposare al meglio e trarne i giusti vantaggi.

Il giusto timing

Una regola che cambierà definitivamente la quotidianità. Andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora permette di creare una forma di continuità al quale il nostro corpo si abitua molto presto. Non a caso uno dei motivi più comuni dell’insonnia, o di un cattivo riposo, è la difficoltà ad addormentarsi. Il metodo appena menzionato permetterà di cambiare definitivamente questo problema. Ci si renderà conto ben presto che il sonno arriverà sempre alla stessa ora e il risveglio sarà biologico e non forzato dal suono assordante della sveglia. Il risultato sarà una sensazione di benessere durante tutto l’arco della mattinata, periodo in cui di solito si è più stanchi.

La night routine

Prepararsi per andare a letto è un gesto d’amore per noi stessi. Svolgere una corretta e costante skincare routine, fare una doccia calda e creare un’ambiente favorevole al riposo può davvero fare la differenza. Anche le lenzuola hanno il loro valore: distendersi in un letto comodo, profumato e pronto ad accoglierci è già un ottimo punto di partenza per conciliare il sonno. Pure l’uso di oli essenziali è un ottimo alleato per spingerci tra le braccia di Morfeo e la lavanda ne è l’esempio per eccellenza. Basteranno poche gocce o qualche spruzzo sul cuscino.

La sveglia

Quanti di noi detestano il suono della sveglia? Sembra attivarsi sempre nel momento meno opportuno. Iniziare la giornata con un suono traumatico può influenzare il nostro umore fino a sera. Ci sono diverse alternative in commercio che possono venire in nostro soccorso. Aprire gli occhi non a causa di un suono sgradevole, ma di una luce che gradualmente invade la nostra camera è sicuramente una valida alternativa. La sua funziona è quella di simulare l’alba. Altre, invece, hanno suoni più dolci legati a elementi naturali come acqua, uccellini, onde.

Fare stretching

Un’attività fisica molto leggera, come lo stretching, ci aiuta a rilassare i muscoli e le tensioni. Attenzioni però a non esagerare: svolgere cardio è fortemente sconsigliato perché è un eccitante. Anche lo yoga può andare bene. Su YouTube ci sono molti video-guida da poter seguire un’oretta prima di andare a dormire. Se svolgere qualche allungamento non sembra possa portare beneficio, il consiglio è di provare a meditare al buio e in silenzio, anche ad occhi chiusi.

Occhio agli schermi

È comune cercare di addormentarsi guardando il cellulare, un film o svolgendo qualche piccola attività al computer. Non c’è nulla di più sbagliato: la luce che emettono questi dispositivi influenzano negativamente il nostro riposo. L’obiettivo da raggiungere dovrebbe essere quello di non utilizzare nessun device almeno un’ora prima di andare a dormire.