Torna la più grande fiera del lavoro dedicata ai laureati

Fonte: 123RF

Secondo quanto emerso dall’ultima indagine di DataLab, l’osservatorio statistico di Assolavoro che rilascia il suo tradizionale bollettino sulle professionalità più richieste, la fotografia sul mercato del lavoro italiano, e internazionale, per i prossimi anni appare piuttosto nitida: il lavoro sarà sempre più digitale, automatizzato e bisognoso di competenze ultra specializzate e costantemente aggiornate.

Limitandoci alle professionalità a elevata qualifica, che interessano cioè il popolo dei giovani laureati italiani, il mercato del lavoro sarà sempre più – ma la tendenza è già ampiamente in atto – alla ricerca di figure con una forte formazione digitale, quali Data Analyst, Data Scientist, sviluppatori Java, project manager digitali, ingegneri e architetti in ambito energia e edilizia, legal consultant, export manager, esperti contabili e, gettando uno sguardo alle lauree più umanistiche, social media manager.

E ancora: sviluppatori back-end, Product Manager, Clinic manager, consulenti di vendita al dettaglio, business developer, client manager, gestore di investimenti, ingegneri full stack, Infrastructure architect, Payroll specialist, sviluppatori front-end, consulente ERP (Enterprise Resources Planning) e addetti all’assistenza dei clienti.

Insomma, quando si parla di ricerca di lavoro, il focus non può non essere su innovazione e digital transformation, in tutte le sue forme. Non a caso la più grande fiera del lavoro dedicata ai giovani laureati, pronta a riaprire i battenti in presenza a Milano, è un’edizione decisamente in salsa digitale.

Venerdì 7 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, presso la Fabbrica del Vapore a Milano (via Giulio Cesare Procaccini 4) torna l’appuntamento imperdibile per i neolaureati, il Job Meeting organizzato da Cesop HR Consulting Company.

Cesop HR Consulting Company, con una storia trentennale, da sempre a fianco di grandi aziende, è una tra le più importanti società in Italia nel settore delle fiere del lavoro: con il suo Job Meeting Network, in presenza e su piattaforma virtuale, è tra i primi player nella consulenza strategica aziendale in ambito HR sui temi dell’Employer Branding e HR Digital Communications.

La conoscenza e la vicinanza al pubblico Gen Z e Millennials, grazie al Job Meeting Network, ha permesso di creare una community di oltre 180mila contatti in costante aggiornamento, con azioni sinergiche con aziende e società multinazionali presenti in Italia.

Job Meeting, patrocinato dal Comune di Milano, ha come sempre l’obiettivo di favorire l’incontro di laureandi e neolaureati con il mondo delle imprese attraverso tantissime opportunità, come il talk esclusivo che si terrà nell’HUB Professioni Digitali, diversi workshop sui temi del lavoro e i CV check powered by UMANA, vere e proprie consulenze personalizzate one-to-one, con valutazione e correzione dei curriculum.

Un’opportunità unica per avvicinare gli studenti al mercato del lavoro, e soprattutto la possibilità ambitissima di incontrare e sostenere colloqui con i recruiter delle tante aziende partecipanti: 24ORE Business School, Accenture, AFOL Metropolitana, ALDI, AlmavivA, Angel Company, Aubay, Birra Peroni, Chef Express, Club Med, Comune di Milano, Contrader, e-work, Gruppo Lutech, IKOS Consulting, Lidl Italia, m-Squared, Murata, Sync Lab, Tecnomat, Umana.

Nell’area Locale ex Cisterne non perdetevi l’esclusivo Talk “HUB Professioni Digitali” che approfondirà l’orientamento nel mondo delle professioni digitali, analizzando i ruoli digital più richiesti dal mercato del lavoro. Fra gli ospiti: Giulio Xhaet – Partner Newton Spa, docente coordinatore scientifico 24Ore Business School; Fabiana Andreani – Career Mentor e Digital Content Creator; Marco Magnaghi – Chief Digital Officer at Wavemaker Italy; Chiara Bacilieri – Head of Data Lifeed; Giulia Anny Petrossians – Head of Operations CVing; Matteo Costagliola – Head of E-Commerce Birra Peroni; Mattia Marangon – Founder Legolize.

Oltre ai workshop aziendali di Accenture, m-Squared, Exprivia, Contrader, Icrea, alle ore 11.00 è in programma “Lavorare per il Comune di Milano: la nuova vision dell’impegno pubblico”, a cura di Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro e Monica Mori, direttrice della Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

La partecipazione a Job Meeting è gratuita previa registrazione obbligatoria. Per partecipare: jobmeeting.it/milano

E attenzione perché per tutti gli iscritti a Job Meeting Milano c’è un evento speciale riservato il giorno prima: giovedì 6 ottobre potranno partecipare gratuitamente ai webinar di orientamento del ciclo “Orientarsi al lavoro contemporaneo” organizzati da Umana: “Quale CV? Elementi operativi per la creazione del proprio curriculum vitae e scelta dei modelli più efficaci” e “Digital Recruitment: sii consapevole di cosa accade davanti e dietro al PC. Affina la tua ricerca del lavoro ottimizzando le opportunità offerte dal web, con attenzione all’importanza del contatto personale”.

Durante i webinar alcuni esperti spiegheranno come preparare un CV efficace e di facile lettura per gli HR e le migliori strategie per ricercare attivamente opportunità professionali.