Il 2 novembre cade di lunedì ma non è una festività nazionale: le lezioni saranno sospese in dieci Regioni, mentre altrove decide l’autonomia

iStock Washdog 2 novembre 2026, scuole chiuse o aperte? Ecco dove si può fare il ponte.

Il 2 novembre si va a scuola oppure è vacanza? Sono molti gli studenti e i genitori che si pongono la fatidica domanda.

Nel 2026 il 2 novembre cade di lunedì e viene accarezzata da tanti la possibilità di fare un ponte o anche una vacanza leggermente più lunga.

Che giorno è il 2 novembre

Partiamo dai fondamentali: il 2 novembre in Italia è il giorno dedicato ai Commemorazione dei defunti e per questo viene anche chiamato da qualcuno come “festa dei Morti“. Il giorno prima, invece, il 1° novembre è la festa di Ognissanti (o Tutti i Santi).

E volendo completare il quadro con qualcosa che non c’entra nulla, al solo fine di far impallidire i più ortodossi, citiamo anche la festa di Halloween, la nota festività pop, nella versione corrente importata dagli Usa, che i più giovani amano celebrare la sera del 31 ottobre.

Perché il 2 novembre non è festa nazionale

Bisogna subito dare una piccola delusione: il calendario ufficiale dei giorni festivi (visionabile, fra gli altri, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri) non fa menzione del 2 novembre. Quindi non si tratta di un giorno rosso da calendario. E non è neppure presente nell’elenco delle solennità civili, quindi non sono previsti imbandieramenti degli edifici o altre iniziative ufficiali.

È dunque stabilito che il 2 novembre si va a scuola? Per chi spera nel ponte non tutto è perduto: alcuni calendari scolastici regionali stabiliscono infatti che il 2 novembre le scuole debbano rimanere chiuse. Vediamo quali.

In quali Regioni il 2 novembre è vacanza

La questione (vacanza sì, vacanza no) viene regolata da un provvedimento del ministro Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito), ovvero l’Ordinanza ministeriale n.106 relativa al calendario delle festività e degli esami – anno scolastico 2026 – 2027, diramata giorno 22 giugno 2026.

Giorno 2 novembre sono sospese le lezioni nelle seguenti Regioni e Province autonome:

Calabria;

Campania;

Emilia-Romagna;

Sardegna;

Sicilia;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Veneto;

Provincia autonoma di Bolzano;

Provincia autonoma di Trento.

L’autonomia scolastica

Ma gli studenti delle Regioni che non sono state menzionate hanno ancora una speranza alla quale aggrapparsi: l’autonomia scolastica. Con l’intervento di una delibera del Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti, le singole scuole possono decidere di sospendere le lezioni il 2 novembre, a patto di recuperare successivamente la giornata.

Tirando le somme: ove non sia stata data esplicita disposizione di un giorno di vacanza ricadente il 2 novembre (tramite calendario scolastico nazionale, oppure tramite calendario scolastico regionale nella propria Regione, oppure tramite delibera di istituto) tale giorno va considerato come un normale giorno di scuola. Traduzione: ci si deve svegliare presto e correre in classe.

Calendario delle festività nazionali

Per completare il quadro, si riporta di seguito il calendario delle festività nazionali relativo all’anno scolastico 2026/2027, come risultante dalla relativa ordinanza ministeriale (10 giugno 2026):