Manovra e risiko bancario frenano il confronto tra Abi e sindacati sulla parte economica: nuovi incontri fissati per l'11 e il 21 dicembre

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Rinnovo contratto bancari, trattativa in stallo

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari potrebbe slittare al 2027. A rallentare il negoziato sono soprattutto le incertezze legate alla nuova legge di Bilancio e alle operazioni di consolidamento del settore creditizio. I sindacati chiedono però che le difficoltà attuali non diventino un motivo per prolungare ulteriormente i tempi e sollecitano l’Abi a definire una posizione chiara sulla parte economica.

La trattativa tra l’Associazione bancaria italiana e le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin prosegue, ma il confronto sugli aspetti salariali resta ancora in una fase di stallo. Nell’incontro del 19 novembre, l’Abi ha infatti evidenziato alcune criticità che, almeno per il momento, impediscono di entrare nel merito degli aumenti retributivi. Le parti hanno comunque confermato la volontà di proseguire il dialogo.

Rinnovo contratto bancari: manovra e risiko frenano gli aumenti

Il principale ostacolo alla prosecuzione del negoziato riguarda l’incertezza sulle risorse economiche a disposizione degli istituti di credito. In particolare, pesa il confronto ancora aperto tra banche e Governo sul contributo richiesto al settore nell’ambito della legge di Bilancio 2027. A questo elemento si aggiungono le operazioni straordinarie che stanno modificando gli equilibri del sistema bancario italiano. Il processo di consolidamento del settore, con le acquisizioni e le offerte pubbliche in corso, rappresenta un ulteriore fattore di incertezza per gli istituti coinvolti.

Secondo quanto emerso dal confronto, il Comitato affari sindacali e del lavoro (Casl) dell’Abi non avrebbe ancora ricevuto il mandato necessario per avviare la negoziazione sulla parte economica del contratto. La situazione potrebbe diventare più chiara entro la fine dell’anno, quando saranno maggiormente definiti gli effetti della manovra sui bilanci delle banche. Per quanto riguarda il risiko, un passaggio importante è rappresentato dalla conclusione dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps, prevista per il 22 gennaio. Questi fattori rendono possibile uno slittamento della discussione sugli aumenti salariali alla seconda parte di gennaio 2027. Una prospettiva che preoccupa le organizzazioni sindacali, soprattutto per il tempo già trascorso dalla scadenza del precedente accordo.

Aumenti di 518 euro e arretrati: le richieste dei sindacati

Il tema economico rappresenta uno dei punti centrali della piattaforma presentata unitariamente dai sindacati. La richiesta è di un incremento medio delle retribuzioni pari a 518 euro mensili, un importo superiore ai 435 euro a regime riconosciuti con il precedente rinnovo contrattuale. La trattativa dovrà affrontare anche altre questioni rilevanti per i lavoratori del settore, tra cui la riduzione dell’orario di lavoro, la tutela dei livelli occupazionali, la formazione professionale e le conseguenze della digitalizzazione sui modelli organizzativi delle banche.

Un altro aspetto riguarda gli arretrati. L’eventuale prolungamento dei tempi per arrivare alla firma dovrà infatti essere compensato economicamente, riconoscendo ai dipendenti le somme maturate nel periodo successivo alla scadenza del contratto. Su questo punto le organizzazioni sindacali hanno espresso una posizione comune: il ritardo nella conclusione del negoziato non deve tradursi in una perdita economica per i lavoratori.

Fabi: nessun altro rinvio dopo la fine delle incertezze

La Fabi, attraverso il segretario generale Lando Maria Sileoni, ha riconosciuto la complessità del contesto nel quale si sta svolgendo la trattativa. Il confronto tra Governo e istituti di credito sulla manovra e le operazioni di consolidamento rappresentano elementi che devono essere considerati, ma non possono diventare una giustificazione permanente per rinviare il rinnovo.

Il sindacato ha apprezzato la maggiore chiarezza con cui l’Abi ha illustrato le difficoltà attuali, ma ha ribadito che, una volta superata questa fase, non dovranno esserci ulteriori ostacoli alla conclusione dell’accordo. La priorità resta quella di ottenere un contratto adeguato alle esigenze dei lavoratori, sia sul fronte degli aumenti salariali sia per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e la stabilità occupazionale.

First Cisl: la legge di Bilancio non può diventare un alibi

Una posizione analoga è stata espressa da First Cisl. Il segretario generale Riccardo Colombani ha sottolineato che il sindacato comprende le difficoltà legate alla manovra finanziaria, ma non ritiene accettabile che queste possano bloccare a lungo il negoziato. Il fatto che il Casl non abbia ancora ricevuto il mandato per trattare gli aumenti rappresenta, secondo Colombani, un elemento che deve essere risolto in tempi ragionevoli.

First Cisl chiede inoltre che l’eventuale slittamento della firma sia accompagnato dal riconoscimento degli arretrati. In caso contrario, il sindacato potrebbe ricorrere agli strumenti previsti dalla normativa e dall’azione sindacale. Tra le iniziative indicate figura anche il possibile blocco della contrattazione articolata a livello aziendale e di gruppo, una misura che potrebbe incidere sui negoziati integrativi all’interno dei singoli istituti.

Fisac Cgil: contratto e manovra sono due questioni separate

Anche la Fisac Cgil invita a non sovrapporre il confronto tra banche e Governo alla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. La segretaria generale Susy Esposito ha ribadito la disponibilità del sindacato a tenere conto delle difficoltà del momento, ma ha precisato che la legge di Bilancio e il rinnovo contrattuale devono rimanere due questioni distinte.

La responsabilità dimostrata dalle organizzazioni sindacali, secondo Esposito, deve trovare una risposta altrettanto concreta da parte dell’Abi. Una volta superate le incertezze sulla manovra, le banche dovranno quindi arrivare al tavolo con una posizione definita e con la disponibilità ad affrontare tutti i punti della piattaforma. Oltre agli aumenti retributivi, restano centrali la formazione, la gestione dei cambiamenti tecnologici, la tutela dell’occupazione e la riduzione dell’orario di lavoro.

Quando si chiuderà il rinnovo del contratto bancari?

Al momento non è stata fissata una data per la conclusione della trattativa. Gli incontri dell’11 e del 21 dicembre rappresenteranno due occasioni importanti per verificare se le condizioni consentiranno di avviare il confronto economico. Se le incertezze legate alla legge di Bilancio e al risiko bancario dovessero protrarsi, la discussione sugli aumenti potrebbe entrare nel vivo soltanto nel gennaio 2027.

Per i lavoratori del credito, dunque, resta aperta la questione di quando arriveranno i nuovi aumenti in busta paga e di come saranno riconosciute le somme maturate durante il periodo di vacanza contrattuale. La richiesta delle organizzazioni sindacali è chiara: la complessità del quadro economico e finanziario può giustificare una fase di attesa, ma non ulteriori rinvii una volta superate le attuali difficoltà.