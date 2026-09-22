Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock

Dal punto di vista economico, ogni mese ha una precisa schematicità. Arrivati a poco più della metà si torna a parlare di cedolino NoiPa, comprensibilmente. Quello di settembre, però, è più leggero rispetto ad agosto. Molti se ne saranno già accorti.

Nessun errore, però. Il calo è del tutto fisiologico e dipende dagli arretrati del rinnovo contrattuale, incassati il mese scorso e non replicati a settembre. Vale comunque la pena controllare la busta paga, perché alcune voci possono nascondere conteggi da verificare.

Cedolino settembre: quando arriva il pagamento

Partiamo dalle date. Lo stipendio NoiPa di settembre 2026 viene pagato il 23 settembre, mentre il cedolino è generalmente consultabile online già qualche giorno prima, tra il 17 e il 18 del mese. È proprio questa chance a far scattare qualche dubbio di tanto in tanto. Nel caso specifico il confronto con agosto evidenzia un netto inferiore. Da segnalare però che, per molti, nel cedolino di settembre sono attesi anche gli eventuali rimborsi derivanti dalla dichiarazione dei redditi (modello 730).

NoiPa, perché lo stipendio è più basso

Il motivo del calo non deve preoccupare. Era tutto previsto e dipende dal fatto che ad agosto lo stipendio è stato “gonfiato” da una componente straordinaria. Oltre gli aumenti del nuovo contratto, erano stati infatti liquidati gli arretrati relativi al periodo da gennaio 2025 a luglio 2026.

Parliamo di somme consistenti ma una tantum: fino a circa 855 euro per i docenti e fino a 633 euro per il personale Ata. Arriviamo così a settembre, che vede il cedolino arricchito unicamente dall’aumento mensile ordinario. Il netto più basso, dunque, è la semplice conseguenza della fine degli arretrati.

Le voci del cedolino NoiPa da controllare

Al di là del calo fisiologico, ci sono tre voci che conviene verificare con attenzione: