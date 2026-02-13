Antrhopic raccoglie 30 miliardi per finanziare gli investimenti in AI

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Il settore tecnologico ha fame di finanziamenti per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e dei data center necessari a supportarla. Lo testimonia l’ultima operazione di raccolta fondi nel settore privato realizzata da Anthropic, l’azienda rivale di OpenAI che sviluppa il sistema linguistico Claude basato sull’Intelligenza Artificiale.

La società statunitense ha chiuso un round di finanziamento del valore di 30 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di 380 miliardi di dollari. Si tratta del secondo maggior round di finanziamento del settore tecnologico dopo quello raccolto da OpenAI, che detiene ancora il record con 40 miliardi di raccolta lo scorso anno.

Anthropic raccoglie fondi per 30 miliardi di dollari

Anthropic ha annunciato ieri la chiusura di un round di finanziamento da 30 miliardi di dollari, con una valutazione post-money di 380 miliardi di dollari, più del doppio del valore dell’azienda a settembre, quando aveva realizzato l’ultima raccolta.

Il finanziamento ottenuto è inferiore ai 40 miliardi raccolti l’anno sorso da OpenAI guidato da SoftBank. Si tratta dei due più grandi round di finanziamento privato dopo la raccolta di capitale da 14 miliardi di dollari realizzata da Ant Group nel 2018.

L’ultimo round di finanziamento di Anthropic è stato guidato da Coatue e dal fondo sovrano di Singapore GIC. Hanno partecipato anche D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ e MGX.

A cosa servono tutti questi capitali?

Sviluppare e addestrare modelli di intelligenza artificiale è estremamente costoso e questo è uno dei motivi principali per cui Anthropic e OpenAI continuano a raccogliere somme ingenti, per finanziare gli investimenti nelle unità di elaborazione grafica di Nvidia. Ad alzare il tiro ha contribuito anche l’agguerrita concorrenza con Google, che ha annunciato quest’anno investimenti fino a 185 miliardi di dollari per lo sviluppo di Gemini.

Anthropic ha affermato che il round include “una parte” degli investimenti di Microsoft e Nvidia, che a novembre avevano annunciato di voler investire rispettivamente fino a 5 miliardi di dollari e fino a 10 miliardi di dollari.

Chi è Anthropic

Fondata nel 2021 da un gruppo di ex ricercatori e dirigenti di OpenAI, tra cui i fratelli italo-americani Dario e Daniela Amodei, Anthropic è una delle principali realtà nello sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L’azienda americana è diretta concorrente di OpenAI, ma a differenza di questa si è da subito orientata al settore business, vendendo i suoi prodotti alle aziende, a differenza di OpenAI che si è sempre rivota al mercato consumer, grazie alla popolarità di ChatGPT.

Il suo prodotto di punta è Claude, una famiglia di modelli di IA all’avanguardia (incluso Claude Opus, Sonnet e Haiku) capaci di compiti complessi, programmazione, analisi visiva e ragionamento avanzato.

Il fatturato di Anthropic ha raggiunto i 14 miliardi di dollari, a inizio 2026, grazie al successo dell’app Caude, registrando una crescita vertiginosa rispetto ai circa 10 miliardi realizzati nel 2025 ed alla cifra di appena 1 miliardo archiviata solo due anno fa (2024).