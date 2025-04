Fonte: ANSA Nintendo Store

L’attesa è finita, è stata presentata la Nintendo Switch 2, la nuova console di seconda generazione che introduce interessanti novità in termini di design, funzionalità e prestazioni. La rivoluzione rispetto al passato è evidente, l’interazione costante durante le sessioni di gioco è il jolly che ha voluto giocarsi il colosso del gaming per un prodotto più competitivo e al passo con i tempi.

Di sicuro tra le caretteristiche della Switch 2, su cui ha puntato l’azienda durante la conferenza stampa di presentazione, spiccano un display migliorato, nuove opzioni per il multiplayer e un sistema di comunicazione integrato. Dopo i pessimi risultati della Wii U, Nintendo ha puntato tutto sulla Switch, ribaltando nuovamente le dinamiche di mercato.

Switch 2, pre order, prezzo e data d’uscita

La data d’uscita in Italia di Nintendo Switch 2 è a partire dal 5 giugno 2025. Questo è il giorno in cui sarà possibile acquistare l’ultimo prodotto targato Nintendo. Subito dopo la presentazione della console è stata ufficializzato anche il prezzo del nuovo modello che sarà superiore a quello proposto nel 2017 per la Nintendo Switch, che all’epoca venne venduta a 329 euro.

Il prezzo della Nintendo Switch 2 è di 469,99 euro, per quanto riguarda la versione liscia con:

console;

dock;

due Joy-Con.

C’è la possibilità anche di acquistare lo stesso modello con il gioco Mario Kart World al prezzo di 509,99 euro. Non sono stati ancora rivelati invece i prezzi degli accessori presentati ma si conoscono quelli dei due giochi mostrati durante la presentazione. Mario Kart World costa 89 euro, mentre Donkey Kong Bananza 79 euro. Per le versioni digitali invece il prezzo si abbassa di 10 euro.

Non solo la data di messa in vendita, però. Conosciamo anche la data del pre order della Switch 2: Nintendo ha ufficializzato il 9 aprile 2025. Ecco da quando sarà possibile prenotare la propria console. Si tratta della data valida per il mercato americano, mentre nel Regno Unito 24 ore prima. È ufficiale inoltre l’evento Nintendo Switch Experience che si terrà a Milano dal 25 al 27 aprile, dove si potrà provare la nuova console della multinazionale giapponese.

Le caratteristiche tecniche

La Switch 2 presenta un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p, supporto HDR e un refresh rate fino a 120fps. Lo spessore rimane invariato rispetto al modello precedente, misurando 13,9 mm. Tra le altre novità tecniche spiccano:

memoria interna da 256GB (rispetto ai 32GB della prima generazione);

due porte USB-C per maggiore connettività;

supporto alla risoluzione 4K a 60fps quando collegata al dock;

joy-con più grandi con attacco magnetico e tasti SL/SR di dimensioni maggiori;

control stick più larghi per un controllo più preciso;

possibilità di utilizzare i Joy-Con come mouse;

speaker migliorati e audio 3D, anche senza sistema surround;

microfono integrato per GameChat con cancellazione del rumore;

supporto a microSD Express, escludendo la compatibilità con microSD tradizionali

Nintendo ha inoltre annunciato un Pro Controller dedicato, dotato di nuovi tasti posteriori GR e GL, jack per le cuffie e il giá citato tasto C per l’accesso rapido a GameChat. Per i fan dell’azienda da sottolineare la compatibilità della Nintendo Switch 2 con i giochi del primo modello che quindi amplia ulteriormente le possibilità da parte dei videogiocatori che attendono con trepidazione le esclusive per la nuova console e i giochi migliorati rispetto alla prime edizione e denominati Nintendo Switch 2 Edition.

Nintendo presenta GameChat

La Switch 2 punta a un’esperienza di gioco ancora più condivisa grazie a GameChat, una nuova funzione che consente di comunicare vocalmente con gli amici anche mentre si giocano titoli diversi. Il sistema include un microfono integrato con cancellazione del rumore, garantendo una qualità audio ottimale in qualsiasi ambiente. La funzione è attivabile sia in modalità dock che handheld e permette anche la condivisione dello schermo e il gioco in multiplayer.

Il Joy-Con destro introduce un nuovo tasto C, che permette di accedere rapidamente al menu della chat e di gestire le impostazioni audio. Per chi desidera un’esperienza ancora più interattiva, sarà disponibile Nintendo Switch 2 Camera, una videocamera venduta separatamente che consente di effettuare videochiamate durante il gioco. La cam sarà acquistabile a partire da giugno.

GameChat richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online, ma sarà disponibile in prova gratuita fino al 31 marzo 2026. Il servizio include anche un sistema di Parental Control, con impostazioni regolabili dai genitori per garantire un ambiente sicuro ai giocatori più giovani.