Vuoi aprire Partita Iva? Ecco la nuova raccolta di contenuti dedicata a te

Partita Iva, che terrore. Sono sempre di più gli italiani che, per necessità o precisa scelta di vita, decidono di darsi al lavoro autonomo, magari lasciando il posto fisso in nome di una maggior soddisfazione personale o di un nuovo equilibrio tra vita privata e professionale.

Solo nel 2022, sono state ben 501.500 le nuove Partite Iva aperte, di cui quasi la metà (239.131) hanno aderito al regime forfettario. Il 60,9% sono uomini, il 49,6% sono state avviate da giovani fino a 35 anni e il 30,5% appartiene invece alla fascia 36-50 anni. Circa il 20% delle nuove Partite Iva è di persone nate all’estero.

Dando uno sguardo alla geografia, il 46,5% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,3% al Centro e circa il 31% al Sud e nelle Isole. La classificazione per settore produttivo evidenzia che, per la prima volta, le attività professionali hanno registrato il maggior numero di aperture di Partite Iva – circa il 19% del totale – seguite dal commercio (18,3%) e dall’edilizia (11%). Gli aumenti più evidenti si sono avuti nell’istruzione (+24,2%), nei trasporti (+11,8%) e nelle attività artistiche e sportive (+11,7%), mentre le maggiori flessioni hanno interessato l’agricoltura (-31%), il commercio (-26,6%) e i servizi d’informazione (-8,5%).

La raccolta di contenuti di Fatture in Cloud: cos’è e come aiuta le nuove Partite Iva

Tra il funzionamento, il regime fiscale più adatto alla propria situazione, le tasse da pagare, gli obblighi con il Fisco, i bonus e le agevolazioni, quello delle Partite Iva è davvero un mare magnum in cui è complicatissimo destreggiarsi. Troppo spesso online si trovano tante informazioni, ma troppo tecniche, complesse e frammentate.

Proprio per semplificare la vita e non impazzire tra conti e burocrazia, Fatture in Cloud, forte dell’esperienza con oltre 500mila imprenditori e professionisti e oltre 40mila commercialisti, ha creato una speciale raccolta di contenuti sull’apertura della Partita IVA, dove trovare ogni tipo di informazione utile, presentata in modo semplice e veloce, alla portata di tutti.

Fatture in Cloud è il software di fatturazione che in pochi clic permette di emettere fatture, avere sempre sott’occhio scadenze e pagamenti, collaborare con il Commercialista e gestire al meglio la propria attività.

Fatture in Cloud ha lanciato da pochi giorni una raccolta di contenuti pensata per tutti coloro che stanno per aprire la propria Partita Iva e quindi muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditorialità. Concetti semplici e rapidi, per aprire la Partita Iva senza stress ma con la massima cura, senza perdersi neanche un dettaglio.

I contenuti sono tanti e di diverso tipo. C’è un video corso tenuto dall’esperto Commercialista Massimiliano Allievi, celebre su Instagram per i suoi contenuti divulgativi, che spiega in modo semplice i concetti fondamentali per una nuova Partita Iva: forma giuridica, regime fiscale, tasse da pagare e tanto altro ancora.

Oltre al video, ad aiutare i futuri imprenditori c’è anche una guida scritta, dove ritrovare i temi dei video esplosi e approfonditi. Una guida in capitoli che aiuta a scoprire tutto ciò che bisogna sapere sull’apertura della Partita Iva, dalle procedure ai moduli da compilare alle scelte da compiere, con tanto di utili consigli per lanciare al meglio la propria attività.

Nell’area dedicata alle nuove Partite Iva di Fatture in Cloud c’è spazio anche per le video pillole tramite cui in pochi minuti si possono apprendere alcuni dei concetti di base sull’apertura della Partita Iva. Brevi video che semplificano concetti complessi, ad esempio quali sono i requisiti per aprire Partita Iva, quali i regimi fiscali e contabili in vigore, le principali tasse da pagare e molto altro.

Infine, risposte a domande frequenti per fugare ogni dubbio e strumenti utili per rimanere sempre aggiornati.

La raccolta di contenuti è accessibile a tutti e completamente gratuita.