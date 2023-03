Truffe per la Festa del Papà: occhio a questi due messaggi

Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Il 2023 è iniziato davvero col botto per quanto riguarda i tentativi di truffa a danno di migliaia di utenti. Dopo i messaggi fake a firma truffaldina di INPS e Agenzia delle Entrate e all’inganno della Postepay, a destare preoccupazione in questi giorni sono due nuovi fenomeni di phishing che riguardano la Festa del Papà (che ricorre il 19 marzo). Entrambi viaggiano su WhatsApp e bisogna fare attenzione.

La truffa del finto concorso Peroni

Il primo messaggio da cestinare senza pensarci due volte riguarda un fantomatico concorso Peroni indetto per la Festa del Papà 2023. Negli ultimi giorni è circolato con sempre maggiore insistenza un testo su WhatsApp condiviso attraverso l’immancabile catena. L’oggetto dell’annuncio fa come sempre gola: si promettono 2mila frigoriferi in regalo. Ancora una volta è bene ribadire che le aziende non diffondono mai eventuali iniziative promozionali con un messaggio personale su WhatsApp (o tramite sms). Basta infatti solo questo indizio a farci capire di essere di fronte a una potenziale truffa.

Il portale Bufale.net sottolinea il modus operandi molto simile a quello del finto tributo Pandora circolato nelle chat in occasione della Festa della Donna. Come in quel caso, è sufficiente e opportuno collegarsi al sito ufficiale dell’azienda per scoprire l’esistenza o meno di concorsi a premi ufficiali. La modalità è sempre la stessa: un messaggio WhatsApp con un link da cliccare. Immettendo i dati sensibili per la consegna del premio, viene richiesto il versamento di un piccolo contributo per la spedizione del frigorifero. Attenzione dunque a non fornire le credenziali della propria carta di credito, pena il prosciugamento del conto anche nel giro di poche ore.

La truffa del finto concorso Leroy Merlin

A intasare le chat di centinaia di utenti in questi giorni è anche un altro messaggio virale, questa volta relativo a un presunto regalo da parte di Leroy Merlin per la Festa del papà 2023. Anche in questo frangente, i truffatori hanno deciso di diffondere la fake news attraverso la classica catena WhatsApp. L’indizio principe è sempre quello: all’interno del sito ufficiale dell’azienda non è menzionato alcun concorso recente.

Aprendo il link che viene condiviso su WhatsApp, si apre una pagina dove viene ancora una volta richiesto il pagamento di una piccola somma per ricevere il premio a casa. In realtà, i truffatori stanno cercando soltanto di registrare i dati della carta di credito dei malcapitati, per poi svuotarne il conto nel giro di qualche ora. Anche in questo caso cliccando sul collegamento, verrà inviato in automatico la catena a tutti i contatti in rubrica.

Nella sezione dedicata sul proprio sito ufficiale, Leroy Merlin ha precisato quali sono alcuni esempi di finte promozioni che coinvolgono il marchio. “Purtroppo, è in atto un tentativo di frode da domini internet che non appartengono a Leroy Merlin, ecco alcuni esempi”:

congratulazioni hai raggiunto “Leroy Merlin” livello X;

congratulazioni sei stato scelto per partecipare al nostro programma fedeltà free;

rispondi e vinci un nuovo di zecca.

Sul portale di legge ancora: “Vi confermiamo che abbiamo già segnalato il fatto alle autorità competenti e stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili necessarie a bloccare la frode e risolvere la criticità nel minor tempo possibile”.