Scioperi ad agosto e settembre: il calendario completo

Agosto non è di certo un mese come tutti gli altri, considerando come rappresenti il periodo delle vacanze per eccellenza. A fronte di tanta programmazione da parte dei singoli viaggiatori, però, l’imprevisto c’è sempre.

Di seguito riportiamo, quindi, l’insieme degli scioperi già messi a calendario nei prossimi giorni, così da poter avere le idee più chiare su ciò che accadrà. Nella migliore delle ipotesi, si spesa, ciò aiuterà a cambiare leggermente o drasticamente il corso delle proprie vacanze, al fine di evitare problematiche.

Scioperi ad agosto in Italia

A luglio non sono mancate di certo le agitazioni nei vari settori dei trasporti. Generalmente parlando, però, agosto è un mese più calmo sul fronte scioperi. Si tende, in linea di massima, a facilitare i viaggi, considerando l’enorme disagio che si andrebbe a creare e il conseguente buco economico. Come ben dimostra il 2022, però, questa è una regola non scritta che lascia, a volte, il tempo che trova.

Per quanto possano esserci aggiornamenti in materia, ad oggi le date da segnare sul calendario sono l’8 e il 9 agosto. In questo caso non si parla di problematiche connesse ai voli passeggeri. A scioperare infatti è il personale tecnico della società Poste Air Cargo.

Coinvolti i sindacati Filt-Cgil, Uilt-Uil, Anpac e Anp, con i lavoratori che interromperanno il servizio dalle ore 22.00 dell’8 alle ore 21.59 del 9 agosto. Problematiche previste, dunque, per quanto concerne il trasporto di merci e posta.

L’Italia fa dunque tirare un sospiro di sollievo, ad agosto, a chiunque abbia deciso di mettersi in viaggio. È però fondamentale restare costantemente aggiornati, soprattutto nella settimana della partenza prevista. Il proprio operatore è tenuto ad aggiornarvi in merito a eventuali cambiamenti, anche i più piccoli, ma le tempistiche potrebbero non essere delle migliori. È quindi sempre il caso agire da sé e garantirsi le migliori opzioni possibili.

I rischi di settembre

Se è vero che è entrata in vigore la franchigia estiva, che sospende le mobilitazioni sindacali per tutto agosto, c’è da attendersi un settembre complesso. L’effetto stop durerà fino al 5 settembre, il che ci porta a chiederci cosa accadrà in seguito.

La prima data da cerchiare in rosso è l’8 settembre. Fissato infatti lo sciopero di tutti i lavoratori del comparto aereo per un totale di 24 ore. Appena otto giorni dopo, il 16 settembre, i lavoratori Enav si asterranno dai propri compiti per 8 ore. Una categoria che comprende anche i controllori di volo. Lo sciopero, indetto da Filt Cigil e Uiltrasporti, durerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Sul finire del mese, infine, precisamente dalle ore 10.00 alle ore 14.00 del 29 settembre, ci sarà la mobilitazione della società BGY International Services (gestione servizi di terra, ndr) dell’aeroporto di Bergamo-Orio Al Serio. Queste le informazioni confermate, ad oggi, ma sono prevedibili delle mobilitazioni nel settore lowcost dopo la forzata calma piatta d’agosto.

Scioperi all’estero

Com’è invece la situazione ad agosto nel resto d’Europa? Vige un po’ d’apprensione, considerando anche quanto accaduto nei mesi scorsi. Potrebbero verificarsi delle azioni sindacali nei prossimi sei mesi. Ecco l’annuncio, generico e preoccupante dell’union Syndicale Bruxelles (USB), tra le sigle sindacali principali di Eurocontrol.

Quest’ultima è un’organizzazione intergovernativa che coinvolte ben 41 Stati europei. Il suo scopo è quello di garantire un sistema efficiente del controllo del traffico aereo su tutto il continente. Il grande rischio, purtroppo, è che gli annunci in merito alle mobilitazioni potrebbero giungere con appena cinque giorni d’anticipo.

Preoccupano inoltre eventuali disagi in Francia, con i controllori di volo potenzialmente ancora sul piede di guerra nelle prossime settimane. Una notizia che non riguarda unicamente chi ha deciso di prenotare una vacanza nel Paese, ma anche tutti i voli che sorvolano il territorio francese. Spazio però anche per una buona notizia, in conclusione. Cancellato lo sciopero previsto nel Regno Unito, a Gatwick per la precisione, dal 4 all’8 agosto.