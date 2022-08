Quando inizia la scuola: le date per Regione. E le mascherine?

Quando ricomincia la scuola? Siete in tanti a chiedercelo in questi giorni e in effetti, come ogni anno, anche questa volta il Ministero dell’Istruzione ha emanato un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado, e il calendario scolastico 2022-2023, le cui date sono però decise dalle Regioni.

L’ordinanza stabilisce anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive, nonché la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.

Le date degli esami di Stato

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2022/2023, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le scuole statali e paritarie.

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023 – compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 21 giugno 2023 alle ore 8:30. 2. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2023 alle ore 8:30.

L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Per i candidati per i quali il patto formativo individuale prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2023, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Festività nazionali

Ecco le festività nazionali uguali per tutti, in cui la scuola resta chiusa ovunque:

tutte le domeniche

1° novembre – festa di Ognissanti

8 dicembre – Immacolata Concezione

25 dicembre – Natale

26 dicembre – Santo Stefano

1° gennaio-Capodanno

6 gennaio – Epifania

giorno di lunedì dopo Pasqua (Pasquetta)

25 aprile – anniversario della Liberazione

1° maggio – Festa del Lavoro

2 giugno – Festa nazionale della Repubblica

festa del Santo Patrono secondo la normativa vigente.

Il calendario scolastico 2022-2023: tutte le date per Regione

Dicevamo che sono le Regioni a fissare la data di inizio e di fine delle lezioni, e gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

Ecco tutte le date da segnarsi per le varie Regioni (le date sono in ordine: inizio-fine anno scolastico 2022-2023, vacanze di Natale, vacanze di Pasqua e altri giorni di sospensione delle attività didattiche per feste o ponti). Il termine per la scuola dell’infanzia è invece fissato per tutte le Regioni il 30 giugno 2023.

Qui vi abbiamo parlato del caro libri di quest’anno e del perché è sempre più difficile trovarli.

Provincia di Bolzano

05.09.2022

16.06.2023

24.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 02.11.22 – 03.11.22 – 04.11.22 – 05.11.22 – 09.12.22 – 10.12.22 – 18.02.23 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 – 23.02.23 – 24.02.23 – 25.02.23 – 29.05.23

Provincia di Trento

12.09.2022 (inizio attività scuola dell’infanzia 5 settembre 2022)

09.06.2023

23.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 20.02.23 – 21.02.23.

Friuli Venezia Giulia

12.09.2022

10.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 – 24.4.23

Lombardia

12.09.2022 (inizio attività scuola dell’infanzia 5 settembre 2022)

08.06.2023

23.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

24.02.23 – 25.02.23 (rito ambrosiano)

Piemonte

12.09.2022

10.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

09.12.22 – 10.12.22 – 20.02.23 – 21.02.23 – 24.04.23

Veneto

12.09.2022

10.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 08.04.2023

31.10.22 – 09.12.22 – 10.12.22 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 -24.04.23 – 03.06.23

Abruzzo

12.09.2022 – 10.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 20.02.23 – 21.02.23 – 24.04.23

Basilicata

12.09.2022

10.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 02.11.22 – 20.02.23 – 21.02.23 – 24.04.23 – 03.06.23

Campania

13.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 02.11.22 – 20.02.23 – 21.02.23 -24.04.23

Liguria

14.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.2022 – 24.4.2023

Marche

14.09.2022

10.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 02.11.22 – 24.4.23 – 03.06.23

Umbria

14.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 24.04.23 – 03.06.23

Molise

14.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

02.11.22 – 09.12.22 – 10.12.22 – 22.02.23 – 24.04.23 – 03.06.23

Calabria

14.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 09.12.22 – 10.12.22 – 24.04.23 – 03.06.23

Puglia

14.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

31.10.22 – 09.12.22 – 10.12.22 – 24.04.23 – 03.06.23

Sardegna

14.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

02.11.22 – 21.02.23 – 28.04.23

Emilia Romagna

15.09.2022

07.06.2023

24.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

02.11.22

Toscana

15.09.2022

10.06.2023

24.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

Lazio

15.09.2022

08.06.2023

23.12.2022 – 05.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

Sicilia

19.09.2022

10.06.2023

23.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 11.04.2023

Valle d’Aosta

19.09.2022

15.06.2023

24.12.2022 – 07.01.2023

06.04.2023 – 10.04.2023

31.10.2022 – 30.01.23 – 31.01.23 -20.02.23 – 21.02.23 . 22.02.23 -24.04.23.

Mascherine a scuola ancora obbligatorie?

E le mascherine? Si dovranno ancora portare a scuola a settembre? Per ora l’ISS prevede che a indossare le mascherine saranno obbligatoriamente solo alcune categorie (le trovate elencate nel dettaglio qui).

