Aumentano i furti di automobili in Italia: i dati del 2023 registrano un incremento del +5% rispetto ai furti del 2022. A renderlo noto è la società americana LoJack, parte di CalAmp e leader nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati. LoJack ha curato il report “Stolen Vehicle Recovery 2024”. Lo studio è stato realizzato tenendo conto dei dati di 550mila dispositivi installati su auto immatricolate in Italia.

Classifica delle auto più rubate in Italia

Questa la top 5 dei modelli di auto più rubati in Italia. Come si noterà, i ladri sono particolarmente attratti dalle piccole utilitarie. Si tratta di modelli molto diffusi e ben rivendibili sul mercato nero (che spesso coinvolge anche stati stranieri). Ma la diffusione di questi veicoli li rende particolarmente appetibili anche per i furti finalizzati a ottenere pezzi di ricambio:

Fiat Panda; Fiat 500; Citroen C3; Lancia Ypsilon; Smart Fortwo.

Ed è proprio il mercato nero dei pezzi di ricambio che, ipotizza LoJack, potrebbe avere spinto al rialzo i furti d’auto nel 2023. Le principali cause del fenomeno sarebbero due: la crisi dei chip e la crisi del Mar Rosso, conseguente alla guerra fra Israele e Hamas, che ha rallentato l’importazione dei pezzi di ricambio anche per le piccole auto di bassa cilindrata.

Suv più rubati in Italia

Questa la classifica dei Suv più rubati in Italia, sempre in modalità top 5:

Toyota Rav4; Toyota C-HR; Fiat 500X; Jeep Renegade; Peugeot 3008.

Il report evidenzia come il business criminale dei Suv rubati nel 2023 abbia avuto un balzo in avanti arrivando a coprire il 53% di tutti i furti complessivi. Solo 4 anni fa la percentuale si attestava al 33%.

LoJack chiarisce che una volta rubati “questi mezzi seguono diversi mercati di sbocco e, su tutti, la rivendita sul territorio nazionale o il trasporto in altri Paesi dell’est Europa per un nuovo proprietario”.

Le regioni in cui si rubano più auto

Sono 4 le regioni in cui i ladri (autoctoni o trasfertisti) sono particolarmente attivi: 9 furti su 10 avvengono in Campania (33%), Lazio (24%), Puglia (20%) e Lombardia (14%).

Capita che talvolta le auto vengano recuperate. LoJack parla di 2.276 recuperi nel corso del 2023 (per un totale di oltre 53 milioni di euro) e di un totale di 18.700 recuperi dal 2007 al 2023 (per un totale di quasi 560 milioni di euro).

Assicurazione auto, prezzi alle stelle

Come ben sanno gli automobilisti, la variabile geografica influenza i prezzi delle assicurazioni auto, che negli ultimi anni stanno arrivando alle stelle. I prezzi sono influenzati, fra le altre cose, dai sinistri, dalle truffe e anche dai furti.

Le componenti più rubate nelle auto

Oltre alla lista delle auto più rubate secondo il report di LoJack, ci sono anche altri dati che arrivano dalla cronaca e che raccontano quali siano i pezzi più rubati nelle auto italiane. Si tratta di fanali, portiere, gomme, cerchi, catalizzatori, marmitte, volanti, airbag, cruscotti, paraurti e specchietti.

Ma aumentano anche i furti di batterie al litio, l’anima delle auto elettriche, alcune delle quali arrivano a costare anche 10mila euro.