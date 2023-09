Università tradizionale oppure online? Perché scegliere, c’è eCampus!

Fonte: eCampus

Ti stai chiedendo se sia meglio iscriversi a un’università tradizionale o online? C’è una buona notizia per te: esiste una realtà moderna e innovativa che racchiude il meglio di entrambe. Parliamo di eCampus, uno dei principali atenei online d’Italia.

Caratterizzata da un modello didattico flessibile, programmato a partire delle esigenze dello studente, l’Università eCampus conta oltre 85.000 iscritti e ha tra i suoi punti di forza la varietà, la serietà dell’offerta formativa e la personalizzazione del metodo di studio. Gli studenti, in costante aumento, possono contare su: lezioni online sempre disponibili, un’app dedicata per rimanere facilmente in contatto con i docenti – tutti qualificati e competenti -, un ufficio placement per svolgere stage formativi e stabilire contatti con il mondo del lavoro e, unico ateneo in Italia, un tutor in presenza che li supporta nella preparazione degli esami.

Offerta formativa ampia e varia, sedi in tutta Italia

Istituito con decreto ministeriale il 30 gennaio 2006, eCampus è un’università pubblica che rilascia gli stessi titoli di studio degli atenei tradizionali italiani. La sede principale è a Novedrate, in provincia di Como, nella verde Brianza, a pochi chilometri da Milano: qui sorge un campus di oltre 23.000 metri quadrati circondato da 15 ettari di verde. eCampus vuole però a essere vicina a tutti i suoi studenti, per questo l’iconico logo blu, azzurro e bianco dell’Università campeggia anche su una rete capillare di sedi distaccate, diffuse su tutto il territorio.

L’offerta formativa propone ben 64 percorsi di laurea triennale e magistrale ad accesso libero, cioè senza test di ammissione, nelle facoltà di Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Lettere. Ci sono inoltre master universitari di I e II livello, corsi di alta formazione, certificazioni informatiche, linguistiche e delle competenze. Le iscrizioni sono aperte in ogni momento dell’anno.

Un’università per tutti (anche per chi ha tanti impegni!)

La sua organizzazione efficiente, innovativa e flessibile rende eCampus una risorsa unica nel panorama italiano, preziosa per chiunque voglia ottenere un titolo universitario ma non ha modo di seguire le lezioni in un’università classica. Pur essendo strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame e il titolo di studio rilasciato, infatti, eCampus dà ai suoi iscritti la possibilità di studiare quando e dove vogliono, perché le lezioni sono online, caricate su una piattaforma e-learning accessibile 24/7 da pc, tablet e smartphone. Coloro che desiderano un supporto nella preparazione degli esami possono contare su un tutor in presenza nella sede della propria città.

Questa organizzazione flessibile è l’ideale per gli studenti lavoratori e per coloro che, per varie ragioni, non possono seguire le lezioni tradizionali: le mamme che non possono perdere tempo prezioso, ad esempio, oppure gli sportivi che hanno un serrato programma di allenamenti e gare. L’Università eCampus tuttavia è sempre più frequentata anche da studenti neodiplomati, che trovano in questa realtà moderna e tecnologica una valida alternativa all’università tradizionale. Gli elementi che rendono l’esperienza universitaria in eCampus unica nel suo genere e ricca di soddisfazioni sono: libertà di gestire il proprio tempo e di studiare quando e dove si vuole, possibilità di riprogrammare i tempi e le modalità di studio, facilità nella fruizione delle lezioni online e nel contattare i docenti grazie all’app dedicata, la certezza di non essere mai lasciati soli durante il percorso formativo. eCampus offre anche un servizio di orientamento che consente a ciascun iscritto di individuare il percorso di studio più in linea con predisposizioni e obiettivi personali.

I percorsi di laurea al momento più richiesti sono Scienze e tecniche psicologiche, Economia, Servizi giuridici, Scienze delle attività motorie e sportive, Scienze dell’Educazione e della Formazione e Ingegneria industriale.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.410.300 o visitare il sito internet www.uniecampus.it