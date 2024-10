A causa di un incidente mortale nel Bolognese, un'altra giornata di gravi disagi per chi si sposta in treno. L'elenco dei treni in ritardo e con modifiche

Risolti i problemi sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia, andata in tilt questa mattina. Un tecnico è morto dopo essere stato investito da un treno a ridosso della stazione di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. A causa dell’incidente si sono verificati cancellazioni e pesanti ritardi. Vediamo la situazione aggiornata.

Incidente nel Bolognese: morto un tecnico che stava lavorando sui binari

Dopo i disagi causa alluvione del 19 settembre e il guasto tra Rona Termini e Roma Tiburtina del 2 ottobre, che ha causato un’intera giornata di tilt per il traffico ferroviario, anche oggi venerdì 4 ottobre moltissimi viaggiatori si sono visti il proprio treno in grande ritardo o con modifiche di percorso.

Un tecnico di 47 anni di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi è morto dopo essere stato investito alle 4.30 di questa notte venerdì 4 ottobre da un treno Intercity Roma-Trieste, lungo la linea Bologna-Venezia, poco prima di entrare nella stazione di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Il treno è poi riuscito a riprendere il viaggio verso le 7.30. Lo rende noto la stessa Rete Ferroviaria Italiana, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima.

Rfi sta procedendo all dovute verifiche. La dinamica dell’incidente mortale “è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione” si legge nella nota ufficiale. “Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell’investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell’area interessata dalle lavorazioni e dove la circolazione era sospesa”.

I treni che hanno subito ritardi o modifiche di percorso

Alle 10, fa sapere Trenitalia, la circolazione dei treni è tornata regolare dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Ecco intanto la lista dei treni coinvolti in ritardi o modifiche di percorso:

il treno FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34) ha registrato un ritardo fino a 60 minuti

il treno ICN 774 Roma Termini (22:35) – Trieste Centrale (9:55) del 3 ottobre ha avuto un ritardo di 198 minuti

il treno FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

il treno FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara

il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara

il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo e Ferrara

il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo.

Anche i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni, secondo quanto riportato in questa tabella di Trenitalia. In questi casi sono state attivate corse con bus sostitutivi tra Bologna e San Pietro in Casale.

Ricordiamo che tutti coloro che devono viaggiare in treno possono monitorare l’andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse con la funzione Cerca Treno sul sito o sulla app di Trenitalia.