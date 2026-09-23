Nucleare, Ddl delega approvato al Senato

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ANSA Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

Il Senato ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera a giugno. Il provvedimento affida al Governo il compito di scrivere, entro un anno, le regole per la produzione di energia nucleare in Italia: dalla scelta dei siti alla costruzione degli impianti, fino alla sicurezza e alla gestione dei rifiuti radioattivi. Il voto non autorizza da solo la costruzione di centrali. Per capire quali tecnologie saranno ammesse, dove potranno sorgere gli impianti e con quali risorse, bisognerà attendere i decreti legislativi.

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