Rivoluzione Lotto, nuova estrazione solidale: cosa cambia

Quarta estrazione Lotto per l'Emilia-Romagna

Il sistema del Lotto e Superenalotto viene modificato in maniera sostanziale, anche se i cambiamenti avranno vita breve. Non si tratta di una riformulazione destinata a durare, questo dev’essere chiaro, ma gli appassionati del gioco si ritroveranno a fare i conti con questo differente scenario per svariati mesi.

Di certo questa soluzione farà storcere il naso ad alcuni, considerando come il pericolo ludopatia sia alquanto vivo nel nostro Paese, ma la difesa è chiara: è per una buona causa. L’idea di fondo, infatti, è quella di raccogliere denaro per obiettivi solidali.

Lotto e Superenalotto: quarta estrazione

Venerdì 7 luglio è di colpo divenuto un giorno particolare per tutti gli appassionati di Lotto e Superenalotto. Chi è solito giocare si è infatti ritrovato a fare i conti con una quarta estrazione. Una novità che non giunge di certo come un’assoluta sorpresa, trattandosi di un provvedimento dello scorso giugno. Di sicuro, però, in tantissimi avranno sgranato gli occhi nello scoprire quest’ulteriore possibilità di vincere, o perdere.

La programmazione resta la stessa, ovvero puntuale alle 20.00 di sera. L’estrazione del venerdì va così ad aggiungersi a quelle già fissate al martedì, giovedì e sabato. In tanti avranno di certo tentato la fortuna in questa primissima serata, nella speranza magari che potesse risultare particolarmente fortunata.

Come detto, però, non si tratta di una vera e propria trasformazione del sistema in vigore. La quarta estrazione, infatti, non vedrà il 2024. Si interromperà a dicembre, con il governo Meloni che per alcuni mesi farà partire una vera e propria raccolta fondi tra i suoi cittadini, accettando le probabilità di dover dare in cambio somme di denaro più o meno ingenti a pochi estremamente fortunati.

Quarta estrazione solidale: a chi vanno i soldi

Abbiamo fatto accenno al fatto che in questa circostanza l’obiettivo del gioco del Lotto e del Superenalotto avranno uno scopo positivo, nello specifico benefico. Si è scelto di correre un rischio, stuzzicando la propensione al gioco di alcuni e la dipendenza di altri, al fine di aiutare l’Emilia-Romagna e i suoi cittadini.

La quarta estrazione è stata infatti introdotta con il decreto Alluvioni. Una soluzione fantasiosa, c’è da dirlo, per spingere i cittadini italiani a fare beneficenza (a dire il vero il buon cuore aveva già spinto tantissimi a donare, ndr).

Per i giocatori non cambia nulla, di fatto, se non l’avere un’ulteriore occasione per tentare la sorte. Il gioco, di per sé, non muterà di una virgola, da venerdì 7 luglio a fine anno. Modificata soltanto la finalità, con le casse statali e quelle di Sisal stavolta a secco.

Ciò evidenzia l’urgenza di intervenire in maniera massiccia in Emilia-Romagna, alle prese ancora con il contenimento dei danni e il tentativo di tornare alla normalità. Dopo le alluvioni dei primi giorni di maggio, però, il disastro è stato tale da costringere a una ricostruzione massiccia in molte zone.

Abbiamo parlato di Lotto e Superenalotto ma la quarta estrazione fa riferimento anche ai giochi loro connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. La concessionaria del gioco, Sisal, si impegna a devolvere gli introiti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (si stimano 45 milioni di euro di entrate, ndr). Che dire, se avete voglia di giocare, perché non farlo al venerdì per una buona causa.