Come funziona il rimborso PayPal, quanto tempo ci vuole per riceverlo sul conto corrente, sulla carta di debito/credito o sul saldo e le tempistiche e i vari stati del rimborso

Fonte: 123RF Dopo quanto arriva il rimborso PayPal?

Al giorno d’oggi fare acquisti online è diventata un’abitudine e uno dei metodi più diffusi per farlo è PayPal. Piace molto perché consente di evitare di inserire ogni volta i dati della carta ed è accettato da tantissimi siti, sia da grandi piattaforme internazionali come eBay sia da piccoli e-commerce.

Può capitare però di avere problemi con i pagamenti, ad esempio per prodotti non ricevuti, difettosi o diversi da quanto ordinato. Sapere come richiedere un rimborso è quindi molto importante.

Come si richiede il rimborso

Se si effettua un pagamento tramite PayPal e si desidera chiedere un rimborso, ad esempio perché l’articolo è difettoso o non conforme alla descrizione, la prima cosa da fare è contattare il venditore. Spesso questa è la soluzione più veloce. Per farlo è necessario:

accedere al proprio conto PayPal;

entrare nella sezione cronologia o attività recenti;

selezionare la transazione relativa al pagamento contestato;

accedere alla pagina dei dettagli, dove si troveranno tutti i dati del venditore, incluso il link per inviare un messaggio o un’e-mail;

Se il venditore accetta la richiesta, sarà PayPal a riaccreditare l’importo sul metodo di pagamento originario – conto corrente, carta di credito o saldo PayPal.

Se invece il venditore non risponde o rifiuta il rimborso, si potrà aprire una contestazione tramite il Centro risoluzioni di PayPal. In questo caso:

si ha un tempo limite di 180 giorni dalla data del pagamento per avviare la contestazione;

durante la contestazione è possibile comunicare con il venditore per tentare una risoluzione.

Se entro 20 giorni non si raggiunge un accordo, si potrà trasformare la contestazione in un reclamo ufficiale. PayPal interverrà direttamente analizzando la situazione e, se sussistono i presupposti, potrà emettere il rimborso.

Conoscere questa procedura è fondamentale per acquistare online in modo più sicuro. In caso di problemi, infatti, si ha la possibilità di tutelarsi senza dover ricorrere a un avvocato.

Carta di debito e conto bancario: i tempi

Se la richiesta di rimborso viene accettata, l’importo speso sarà restituito sul metodo di pagamento utilizzato. Tuttavia, potrebbero volerci alcuni giorni per visualizzare l’accredito, poiché i tempi variano in base all’istituto finanziario coinvolto.

Se il pagamento è avvenuto con carta di debito, ad esempio il bancomat, il rimborso non sarà immediato: potrebbero essere necessari fino a 5 giorni lavorativi (escludendo dunque sabato, domenica e festivi).

In casi particolari, la banca o la società emittente della carta potrebbero impiegare fino a 30 giorni per completare l’operazione.

Qualora i soldi non dovessero essere restituiti sulla carta utilizzata, il rimborso sarà accreditato direttamente sul saldo PayPal, ovvero sul portafoglio virtuale associato al conto.

Se invece il pagamento è avvenuto tramite addebito diretto su conto corrente bancario, il rimborso sarà accreditato sullo stesso conto. Anche in questo caso ci vorranno in genere fino a 5 giorni.

Come funziona il rimborso su carta di credito

Nel caso di pagamento con carta di credito, il rimborso sarà inviato sulla stessa carta, ma la visualizzazione dell’importo potrebbe richiedere da uno a due cicli di fatturazione. Ogni ciclo dura solitamente tra i 28 e i 31 giorni, ma la durata precisa dipende dall’emittente della carta: si potrebbe quindi attendere fino a 60 giorni per vedere il rimborso nell’estratto conto.

Se la carta risulta scaduta o annullata, il rimborso sarà comunque elaborato su quella carta. Per conoscere le modalità di ricezione dell’importo, PayPal consiglia di contattare l’ente emittente.

Rimborso sul saldo PayPal

Se il pagamento è stato effettuato utilizzando il saldo PayPal, il rimborso avverrà nello stesso giorno.

Se invece il pagamento è stato suddiviso tra saldo PayPal e carta di credito, il rimborso seguirà questa suddivisione:

la parte pagata con la carta verrà rimborsata sulla stessa carta, con tempistiche di 1-2 cicli di fatturazione;

la parte pagata con il saldo tornerà immediatamente sul conto PayPal, nello stesso giorno del rimborso.

Il rimborso eCheck

Alcuni venditori possono inviare il rimborso tramite eCheck, un bonifico bancario autorizzato dalla loro banca. In questo caso, il rimborso sarà visibile solo dopo che la banca del venditore avrà approvato il pagamento.

Questa procedura può richiedere fino a 7 giorni lavorativi. Solo al termine dell’operazione l’importo sarà aggiunto al saldo PayPal.

Come si controlla lo stato del rimborso

Per verificare lo stato di un rimborso dal browser:

accedere alla sezione Cronologia del conto PayPal;

cliccare su Filtri e selezionare Rimborsi;

scegliere l’intervallo di date in cui si presume sia stato effettuato il rimborso;

cliccare sulla transazione rimborsata per visualizzare i dettagli.

Per controllare lo stato del rimborso tramite l’app PayPal:

toccare il Wallet;

accedere alla cronologia;

selezionare il pagamento rimborsato per i dettagli.

Quali sono gli stati di rimborso più comuni

Gli stati più comuni che può assumere un rimborso sono: