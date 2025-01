Fonte: ANSA Iscrizioni scuola 2025-2026, domande al via dall'8 gennaio

Il conto alla rovescia è cominciato: le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 saranno aperte dall’8 al 31 gennaio 2025. Una novità importante riguarda la modalità di presentazione delle domande: per le classi iniziali della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, le iscrizioni avverranno esclusivamente online tramite la piattaforma Unica.

La procedura online

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali, mentre sono facoltative per le scuole paritarie. La procedura riguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale nelle regioni di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e l’indirizzo del liceo del made in Italy.

I genitori o i tutori legali degli alunni e studenti da iscrivere accedono alla piattaforma Unica tramite la propria identità digitale Spid, Cie, Cns o eIdas. Su Unica, è possibile cercare la scuola, esplorare le opzioni disponibili e consultare le statistiche relative. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del prossimo 31 gennaio 2025.

Tuttavia, questo approccio digitale non riguarda tutte le scuole: le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, per gli istituti situati in Valle d’Aosta, Trento e Bolzano, e per alcuni percorsi scolastici specifici continueranno a essere gestite tramite il tradizionale formato cartaceo, da presentare direttamente presso le segreterie scolastiche.

Come iscrivere i propri figli

Al momento dell’iscrizione, i genitori forniscono le informazioni relative all’alunno per il quale viene richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, ecc.) e indicano le loro preferenze riguardo all’offerta formativa proposta dalla scuola scelta.

Per presentare la domanda si devono seguire questi passi:

Compilare la domanda, che si articola in tre sezioni da completare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, preferibilmente quella di prima scelta.

che si articola in tre sezioni da completare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, preferibilmente quella di prima scelta. Inoltrarla, che, una volta inviata, non potrà essere modificata.

che, una volta inviata, non potrà essere modificata. Seguire l’iter, dato che è possibile monitorare l’avanzamento della domanda tramite l’area riservata su Unica.

L’ammissione dipende dalla disponibilità di posti. Se una scuola non è in grado di accogliere tutte le richieste, verranno applicati i criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio di istituto. Le famiglie riceveranno notifiche riguardo lo stato della domanda e, qualora la richiesta non venga accettata, essa sarà automaticamente inviata alla scuola di seconda o terza scelta indicata.

Una volta confermata e inviata, la domanda non può essere modificata. Tuttavia, è possibile salvare una bozza e completarla in un secondo momento prima dell’invio definitivo. Le famiglie che non hanno accesso a strumenti digitali possono rivolgersi direttamente alle scuole, che provvederanno a completare l’iscrizione per loro conto. Inoltre, non è necessario che il figlio sia stato precedentemente registrato sulla piattaforma; sarà sufficiente inserire i dati richiesti durante l’iscrizione per completare il processo.