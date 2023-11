A poche ore dalla sanzione dell’Antitrust (Agcom) nei confronti dei gestori di energia che hanno aumentato le tariffe durante il periodo in cui ciò era vietato, numerosi consumatori ci hanno chiesto cosa accadrà ora e se la sanzione aprirà la strada a un’ondata di rimborsi. L’autorità ha inflitto sanzioni complessive per 15 milioni di euro a sei operatori (Enel per dieci milioni, Eni, Acea, Iberdrola, Dolomiti ed Edison), colpevoli di aver unilateralmente modificato i contratti con i propri clienti, aumentando le tariffe di luce o gas. Ma per diversi mesi nel corso del 2022 era in vigore il decreto Aiuti-bis, che vietava tali azioni proprio per proteggere i consumatori dalla grave crisi dei prezzi che all’epoca colpiva i mercati internazionali. Cosa si può fare per farsi rimborsare

Gli utenti colpiti dalle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura nel 2022 hanno la possibilità di richiedere un risarcimento al proprio fornitore. Per avviare il processo di rimborso in questo specifico caso, il primo passo consiste nel presentare un reclamo al fornitore.

Tuttavia, non è garantito che il fornitore risponda positivamente al reclamo. In tale situazione, il consumatore può rivolgersi all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’ente può intervenire dopo 40 giorni dalla presentazione del reclamo nel caso in cui il cliente non abbia ricevuto una risposta, o se la risposta fornita non sia soddisfacente.

Dopo il periodo di attesa di 40 giorni senza una risposta soddisfacente dal fornitore, è possibile avviare la procedura di conciliazione presso ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Questa è una procedura extra-giudiziale e gratuita in cui un conciliatore cerca di facilitare una soluzione tra le parti coinvolte. Gli incontri avvengono online, e durante la procedura, il consumatore ha la possibilità di farsi rappresentare da un’associazione di consumatori. Il periodo complessivo, dalla presentazione della domanda alla conclusione della procedura, non può superare i 90 giorni, con la possibilità di prorogare di ulteriori 30 giorni.

Durante questi incontri, il consumatore che desidera ottenere il rimborso delle bollette ha la possibilità di chiedere supporto a una società a tutela dei consumatori per farsi rappresentare.

Non tutti i fornitori consentono l’attivazione di questa procedura. In alcuni casi, infatti, alcuni operatori hanno già risarcito i propri clienti. Un esempio è Edison, che ha già provveduto a rimborsare i clienti colpiti dalle modifiche unilaterali ai contratti di fornitura.