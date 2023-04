Ecco la “World Car of the Year” 2023 che rivoluziona la mobilità

Fonte: 123RF Ricarica auto elettrica

Tra le proposte più interessanti in scena al Fuorisalone 2023 (qui tutti gli eventi green da non perdere) in questi giorni c’è un’auto che di design ne ha da vendere. Ma non solo: perché, oltre all’estetica, a fare la differenza è la sua vocazione 100% green. In occasione della Milano Design Week, Hyundai Italia, presente per il tredicesimo anno consecutivo come main sponsor dell’evento, presenta la mobilità del futuro con IONIQ 6.

Nuova auto della gamma IONIQ 100% elettrica, ridefinisce lo standard della mobilità attraverso tecnologie all’avanguardia, caratteristiche e spazi personalizzati e autonomia molto elevata. IONIQ 6 ha vinto il titolo di “World Car of the Year” 2023. Una tripla vittoria la sua, in realtà, perché ai “World Car Awards 2023” si è aggiudicata, oltre al premio “World Car of the Year”, anche il titolo di “World Electric Vehicle” e “World Car Design of the Year”. Inoltre, ha ottenuto il punteggio massimo per la sicurezza dall’European New Car Assessment Programme.

IONIQ 6, la Streamliner 100% elettrica, è stata premiata da una giuria di 100 giornalisti del settore automotive per la sua combinazione di forte appeal, design aerodinamico e interni avvolgenti smart-living. Costruita su una piattaforma EV all’avanguardia che rappresenta una svolta nell’ambito della mobilità elettrica, grazie a un sistema di batterie da 800 volt per una ricarica ultra-veloce, offre prestazioni uniche.

A seconda delle esigenze, si può scegliere tra una batteria standard o una a lunga autonomia, e anche tra trazione integrale o posteriore. IONIQ 6 offre una vasta gamma di possibilità di ricarica: si possono raggiungere i 351 km di autonomia in soli 15 minuti presso una stazione di ricarica ultra-veloce o ricaricarla completamente a casa durante la notte con una wallbox a corrente alternata. Dotata di un innovativo sistema di batterie a 800V per tempi di ricarica tra i più rapidi possibili, è anche compatibile con la ricarica a 400V.

Ma vediamo le principali caratteristiche che la rendono unica.

Fonte: Hyundai

Ricarica

Ricarica ultra-veloce

L’innovativo sistema di batterie da 800 V offre tempi di ricarica tra i più rapidi possibili, permettendo di raggiungere 351 km di autonomia in soli 15 minuti.

Sistema di ricarica multipla

Per una ricarica più flessibile alle colonnine pubbliche, la tecnologia da 400V e 800V offre la possibilità di utilizzare diverse tipologie di carica qualora una fosse occupata da un’altra auto.

Caricatore di bordo da 11 kW

Il potente caricatore di bordo offre un’ampia flessibilità per la ricarica standard (CA), sia a casa che alle colonnine pubbliche.

Fino a 614 km di autonomia

Grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamica bassissimo, pari a soli 0,21, e a un sistema di trazione elettrica all’avanguardia, IONIQ 6 è in grado di garantire un’autonomia di guida fino a 614 km.

Prestazioni

Accelerazione

Prestazioni uniche per IONIQ 6, che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi, nella versione a trazione integrale con batteria Long Range da 77,4 kWh.

Guida autonoma

Grazie all’Highway Driving Assist II, IONIQ 6 offre una tecnologia di guida autonoma di livello 2, che controlla la velocità e la distanza dalle altre auto e ci assiste nei cambi di corsia. Gli specchietti laterali digitali, disponibili come optional, sostituiscono i tradizionali specchietti retrovisori con una telecamera e un monitor interno per una migliore visibilità e maggiori livelli di aerodinamicità.

Hyundai IONIQ 6. Fonte: Hyundai

Tecnologia

IONIQ 6 vanta una maggiore sicurezza grazie ai suoi 7 airbag, tra cui uno centrale nella prima fila di sedili, per diminuire le lesioni alla testa causate dagli urti tra i passeggeri.

Si possono ricaricare tutti i dispositivi direttamente in auto: è possibile alimentare qualsiasi dispositivo o caricare apparecchiature elettroniche fino a 3,6 kW grazie alla presa a bordo da 230V della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). La ricarica avviene ovunque a veicolo spento: grazie al convertitore che si inserisce nella porta di ricarica esterna bidirezionale, è possibile alimentare dispositivi fino a 3,6 kW anche a veicolo spento.

Inoltre, si possono collegare fino a 2 dispositivi Bluetooth contemporaneamente per cambiare facilmente device.

Anche l‘illuminazione è intelligente grazie a Matrix LED e IFS. Più visibilità e meno abbagli: il sistema di illuminazione anteriore intelligente di IONIQ 6 è composto da un LED a matrice, più performante dei tradizionali fari MFR LED. Fornisce una capacità di controllo parziale della luce per contribuire a garantire la visibilità di tutti.

Ci sono poi gli specchietti laterali digitali (DSM): gli innovativi specchietti laterali digitali offrono una visione chiara di ciò che accade su entrambi i lati del veicolo, anche in condizioni meteorologiche avverse. Rispetto agli specchietti tradizionali, offrono una visuale più ampia. Le viste laterali sono visibili tramite due monitor OLED perfettamente integrati nel cruscotto.

Non poteva mancare il climatizzatore automatico a due zone, che consente di impostare due temperature differenti per il conducente e il passeggero davanti.

Fonte: Hyundai

Design

Il design futuristico e audace di IONIQ 6 si ispira alla corrente streamliner degli anni Trenta che, nella progettazione di treni e aerei, voleva sfidare i limiti convenzionali in fatto di aerodinamicità. Ispirata alla concept car Prophecy EV, il profilo disegnato da una sola linea e il design aerodinamico sottolineano la sportività di questa Streamliner elettrica a quattro porte, unica nel suo genere. Il profilo disegnato da un’unica linea curva e continua di questa berlina non è solo una scelta stilistica: è questo design che le consente di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica record e di viaggiare a zero emissioni fino a 614Km con una singola ricarica.

Elegante e decisamente unica, è possibile creare un’esperienza di guida personalizzata regolando lo sterzo, la potenza, la sensibilità del pedale dell’acceleratore e la modalità di guida nei modelli AWD.

Gli interni sono caratterizzati da pelle lavorata con trattamento ecologico, tessuto PET riciclato e tappetini in ECONYL®, oltre che da materiali estratti dalla canna da zucchero.

Lo spoiler posteriore, ispirato a un’ala ellittica, è realizzato con materiali trasparenti simili al vetro che mettono in risalto la sua distintiva illuminazione a LED.

Fonte: Hyundai

Quanto costa e quando arriva in Italia

La Hyundai Ioniq 6 è ordinabile in Italia già da novembre 2022, attraverso l’apertura della pre-vendita sulla piattaforma Hyundai Click to Buy dedicata all’acquisto di vetture online. I clienti che hanno preordinato la First Edition online la stanno ricevendo ora, tra marzo e aprile.

Il listino italiano della berlina elettrica Hyundai Ioniq 6 va da 47.750 a 58.950 euro. Insieme all’acquisto viene offerta una garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato. Inoltre, la batteria ai polimeri di litio ad alte prestazioni è protetta da una garanzia di 8 anni o 160mila km.