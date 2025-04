Ecco come risparmiare ogni mese sul cibo senza rinunciare alla qualità ed evitando sprechi grazie ad applicazioni disponibili sia per i dispositivi iOS che Android

Fonte: 123RF Smettere di sprecare cibo si può, grazie ad alcune app.

Secondo gli ultimi dati Fao, ogni anno circa 1,05 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate a livello mondiale mentre più di 828 milioni di persone soffrono ancora la fame. Si tratta di uno spreco che non aggrava solo le disuguaglianze sociali ma ha un impatto devastante sull’ambiente, in quanto contribuisce all’aumento delle emissioni globali di gas serra.

Agire subito per ridurre gli sprechi alimentari è quindi di fondamentale importanza e una delle soluzioni più immediate per far sì che ciò accada è quello di utilizzare delle app specifiche.

Queste ultime sono infatti pensate per aiutare i consumatori a pianificare gli acquisti e a conservare meglio i prodotti. Ecco quali sono le migliori da scaricare e come risparmiare sul cibo per evitare sprechi.

A cosa servono le app per risparmiare cibo

Tutte le persone ogni giorno dovrebbero contribuire a ridurre lo spreco alimentare e le app che aiutano a risparmiare sul cibo danno un valido contributo in questo. Grazie ad esse, infatti, si riesce a:

pianificare meglio gli acquisti;

salvare il cibo invenduto;

condividere gli alimenti in eccesso;

monitorare le scadenze dei prodotti.

Usare tali applicazioni non significa solo risparmiare denaro ma imparare ad avere un stile di vita più responsabile e sostenibile.

Quali sono le migliori app anti spreco

Le migliori app per evitare sprechi e risparmiare sul cibo ci sono:

Sprecometro;

Too Good To Go;

Your Food – Zero Sprechi;

Yuka – Scansione prodotti;

Svuotafrigo – No allo spreco.

Sprecometro

L’app Sprecometro, disponibile per dispositivi Android e iOS, è pensata per chi vuole capire quanto cibo spreca quotidianamente. Tale applicazione è stata creata dall’Osservatorio Waste Watcher International insieme a Last Minute market e all’università di Bologna.

L’obiettivo dell’app è quello di aiutare le persone a diventare più consapevoli dei propri sprechi alimentari. Il funzionamento è il seguente:

si registra il cibo che si butta via in grammi;

si calcola l’impatto dello spreco sia dal punto di vista economico che ambientale.

In base ai dati che vengono inseriti, l’applicazione fornisce dei consigli pratici per migliorare le proprie abitudini e ridurre gli sprechi nel tempo.

Lo Sprecometro dà inoltre la possibilità di avere un diario dello spreco grazie al quale si possono vedere i progressi fatti e si possono fissare gli obiettivi come quello di dimezzare il cibo che si spreca entro il 2030. Inoltre con quest’app:

si possono confrontare i risultati con quelli degli altri utenti;

si possono condividere i successi e vedere quelli degli altri sul canale collegato di Sprecometro su Instagram.

Too Good To Go

Too Good To Go, disponibile per iOS e Android, aiuta le persone a salvare il cibo buono che altrimenti verrebbe cestinato. Permette di acquistare prodotti dolci e salati, pizza, ingredienti freschi, pasti pronti e molto altro a prezzi più bassi direttamente da ristoranti, negozi, bar e alimentari vicino casa propria. Per utilizzarla, è necessario:

attivare la posizione e cercare sulla mappa gli esercenti che partecipano all’iniziativa;

scegliere una surprise bag, una borsa sorpresa con del cibo invenduto che viene proposta da ogni locale.

Con essa, poi, è possibile:

risparmiare acquistando grandi quantità di cibo a costi contenuti – le box partono da 2,99 euro;

prenotare e pagare in app;

ritirare all’orario indicato la propria borsa nel negozio scelto, evitando file e attese.

Inoltre, se si vuole, è possibile anche ordinare una box dispensa che arriva direttamente a casa, ricca di prodotti antispreco.

Your Food – Zero Sprechi

Tra le migliori app per risparmiare sul cibo c’è anche Your Food – Zero Sprechi che è disponibile sia per iOS che per Android. È pensata per aiutare le persone a ridurre gli sprechi alimentari e migliorare l’uso degli spazi.

Permette di:

creare e gestire liste personalizzate per ogni spazio della casa, come il frigorifero o la dispensa;

inserire nome, quantità, data di scadenza e prezzo dei nuovi acquisti;

sincronizzare l’inventario dei prodotti su tutti i dispositivi in tempo reale;

creare una lista della spesa con pochi click trasferendo i prodotti dalle scorte alla lista acquisti;

monitorare dettagliatamente il proprio budget.

Your Food – Zero Sprechi è utilizzabile da tutti anche da chi non ha familiarità con la tecnologia in quanto offre delle funzionalità pratiche come la barra di ricerca veloce e i campi precompilati.

Yuka – Scansione prodotti

Per risparmiare sul cibo c’è anche Yuka – Scansione prodotti. A differenza delle altre questa app dà la possibilità di interpretare in modo semplice e completo le etichette del cibo e dei cosmetici, valutando gli ingredienti e il loro impatto sulla salute.

Si tratta di una app molto interessante per chi l’ha provata in quanto dalle recensioni si evince che in molti grazie ad essa hanno scoperto che prodotti skincare costosi erano meno validi di alternative più economiche.

Yuka funziona assegnando a ogni prodotto un punteggio di scarso, mediocre, buono o eccellente sulla salute. Ogni valutazione, poi, è accompagnata da una scheda dettagliata che spiega la motivazione del punteggio assegnato.

L’app non collabora con marchi o produttori e non ospita alcun tipo di pubblicità.

Svuotafrigo – No allo spreco

Chiudiamo la nostra carrellata delle miglior app per risparmiare sul cibo ed evitare sprechi con Svuotafrigo – No allo spreco. È pensata per aiutare le persone in cucina.

Per utilizzarla è necessario inserire gli ingredienti che si hanno a disposizione e l’app suggerirà il piatto perfetto da realizzare scegliendo tra più di 40.000 ricette che vengono aggiornate di continuo.

Fornisce inoltre dei consigli sugli ingredienti di stagione e sulle ricette adatte a un determinato periodo. In più dà anche delle dritte a chi segue diete senza glutine, vegane, senza lattosio e a chi ha intolleranze alimentari.

10 consigli per risparmiare cibo ed evitare sprechi

Evitare sprechi e risparmiare sul cibo non è solo una scelta intelligente per il portafoglio ma è anche un gesto importante per l’ambiente. I 10 consigli che si dovrebbero sempre seguire per evitare sprechi sono i seguenti: