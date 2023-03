Toyota lancia la campagna “Start Your Impossible”

Che la Società possa essere totalmente sostenibile e che ogni persona possa superare i propri limiti, sociali e fisici che siano, muovendosi liberamente e senza ostacoli: è questo l’ambizioso credo di Toyota che, proprio per portare avanti questo impegno, ha lanciato la campagna “Start Your Impossible”. Si tratta di un nuovo modo di affrontare le sfide e superare i propri limiti, abbracciando un cambiamento che richiede coraggio, ma che al tempo stesso è fondamentale.

“Start Your Impossible”, declinato a livello aziendale, coinvolge tutti i dipendenti del gruppo Toyota in Europa e, in collaborazione con Toyota Motors Europe, arriva ad ingaggiare più di 100.000 persone. Anche Toyota Material Handling Manufacturing Italy aderisce all’iniziativa con l’obiettivo, per le proprie persone, di rafforzare non solamente il benessere individuale, l’autostima, lo spirito di squadra e il senso di appartenenza, ma anche l’intera cultura aziendale e i valori comuni sui quali si basa. Nello specifico, tramite l’app SYI i dipendenti possono completare una serie di sfide diverse: cimentarsi in nuovi sport, completare quiz o impegnarsi in attività di volontariato. L’app terrà traccia dei movimenti e delle attività svolte, ricompensando con punti e premi per arrivare a quello finale: la partecipazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024 a Parigi.

E proprio parlando dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi del 2024, Toyota sarà primo “Mobility Partner” dell’evento, fornendo le attrezzature per la movimentazione dei materiali e un’ampia gamma di soluzioni sostenibili per contribuire alla realizzazione di giochi più puliti e puntare a ridurre le emissioni.