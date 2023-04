Rivoluzione a Parigi, un referendum boccia i monopattini a noleggio

Negli ultimi anni, i mezzi a due ruote elettrici si sono diffusi sempre di più, soprattutto durante la pandemia, facilitando la vita di molti pendolari costretti a prendere i mezzi pubblici o a cercare parcheggio per recarsi in ufficio. Tuttavia, ci sono molte criticità legate a questi mezzi, tra cui la sosta selvaggia, che è stata oggetto di diverse discussioni recentemente. In particolare, nel 2021 il numero di incidenti legati a questi mezzi in Italia è quasi quadruplicato rispetto all’anno precedente, passando da 564 a 2.101. Questo dato è preoccupante e richiede maggior attenzione da parte di tutti gli utenti della strada.