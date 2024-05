Il nostro paese nella realtà, e senza contare i rifiuti da demolizione e costruzione, che sono stati inclusi nelle reportistiche di riutilizzo di altri paesi, raggiunge già gli 8 kg ad abitante. Di questi 8 kg, Ispra ne sta registrando circa 3. E’ un ottimo passo, perché prima il livello di riconoscimento era a zero, e quando si cercava di quantificare il riuso si andavano a chiedere ai Comuni i risultati deiche, per quanto meritevoli, non rappresentano neanche lo 0,5% della realtà del riutilizzo in Italia. Se gli 8 kg fossero tracciati e riconosciuti, e se il conteggio ufficiale includesse anche il riutilizzo da demolizioni e costruzione, questo basterebbe a portarci al top della classifica europea del riuso. Se poi l’istituzione pubblica, invece che castigarci o ignorarci, cominciasse a sostenerci, probabilmente saremmo di gran lunga i primi in Europa. A oggi i lavoratori del settore in Italia sono circa 100.000, se invece di essere bistrattati dalle norme cominciassero a essere appoggiati, il riutilizzo volerebbe davvero in alto.

Il sottotitolo del Rapporto è “Dalla nicchia al mainstream” come mai questa scelta? Significa che c’è sempre più attenzione al tema del riuso?

Il titolo è stato scelto perché il riutilizzo è al centro delle politiche ambientali europee, e in un momento in cui le politiche ambientali promettono di riformare l’intero sistema economico. I grandi decisori, così come la grande industria, hanno deciso che il riutilizzo debba diventare una cosa importante, e questo riflette sicuramente anche la volontà ecologista dei consumatori ed elettori. Finora il riutilizzo è stato una nicchia, che copriva pochi punti percentuali nel mercato nazionale dei beni durevoli, ora invece è sotto i riflettori. Resta da capire se il mainstream, per raggiungere i propri obiettivi, opterà per un reset e una riorganizzazione del settore, come sta facendo la Francia. Quest’ultima, nei suoi report ufficiali, ha deciso di conteggiare solo il riutilizzo legato ai sistemi formali di responsabilità estesa del produttore, escludendo tutto il resto. Oppure, se sceglierà di far emergere e migliorare il settore esistente, che rappresenta attualmente l’anima, il cuore, il corpo e la spina dorsale del riutilizzo, sia in Italia che in Europa.