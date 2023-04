Le soluzioni Biogents per un’estate senza zanzare

Fonte: Unsplash

Le temperature si alzano e puntualmente arrivano le zanzare a disturbare i momenti di relax all’aperto e il riposo notturno. Esistono però soluzioni per tenere lontane le zanzare senza usare insetticidi repellenti dannosi per noi e per l’ambiente.

Perché le zanzare pungono

Le zanzare sono insetti che tutti noi conosciamo per le loro fastidiose punture. In natura esistono oltre 3000 specie di zanzare ma solo alcune pungono; un tempo nel nostro Paese erano presenti zanzare attive solo all’alba e al tramonto, ma negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la zanzara tigre, che punge anche durante il giorno.

Per trovare le proprie vittime, le zanzare si orientano grazie a segnali odorosi che emaniamo attraverso il respiro e la traspirazione. Le zanzare possono pungere adulti, bambini e animali domestici come gatti e cani: una volta a contatto con la pelle, riescono a penetrarla grazie al loro particolare apparato buccale, dopodiché iniettano un anticoagulante e prelevano il sangue.

Perché lo fanno? A pungerci sono solo le zanzare femmina e lo fanno perché hanno bisogno di sangue per produrre le uova.

Dopo la puntura, il risultato sulla nostra pelle è un ponfo arrossato e pruriginoso, un’infiammazione che può durare da qualche minuto a diverse ore a seconda della propria sensibilità.

Il problema della puntura di zanzara non è rappresentato solo dal fastidio temporaneo sulla pelle. Attraverso la loro puntura, infatti, le zanzare possono trasmettere malattie a noi o ai nostri amici animali. Inoltre, grattando i ponfi ci si può provocare piccole abrasioni che aprono la via a infezioni secondarie.

Per proteggerci dalle punture e dai loro rischi, esistono tante soluzioni, alcune particolarmente efficaci per tenere lontane le zanzare e goderci l’estate senza fastidi e preoccupazioni.

Biogents: sistemi antizanzara senza insetticidi

In commercio esistono molte soluzioni per allontanare le zanzare, ma quasi tutte utilizzano insetticidi o sostanze repellenti.

Biogents ha invece ideato un sistema antizanzare efficace senza l’uso di insetticidi. Di cosa si tratta? Il sistema si basa su trappole selettive che attirano tutti i tipi di zanzara sia in ambienti chiusi che in spazi aperti, eliminando le zanzare senza conseguenze per l’ambiente e per altri insetti utili.

Le trappole antizanzara ecologiche sono:

BG-Mosquitaire , trappola per esterni che attira le zanzare adulte;

, trappola per esterni che attira le zanzare adulte; BG-GAT , trappola per esterni che cattura le femmine di zanzara tigre che non hanno ancora punto ma che sono alla ricerca di un luogo per deporre le uova;

, trappola per esterni che cattura le femmine di zanzara tigre che non hanno ancora punto ma che sono alla ricerca di un luogo per deporre le uova; BG-Home cattura le zanzare all’interno della casa

Come funzionano questi sistemi antizanzara senza insetticidi? La tecnologia di BG-Home e BG- Mosquitaire permette di attirare le zanzare che cercano vittime da pungere combinando odori e stimoli visivi e fisici. Le trappole sono dotate di un ventilatore che diffonde un odore attrattivo creando correnti d’aria che imitano il nostro respiro e attirano le zanzare al loro interno.

La trappola BG-GAT attira invece le zanzare che cercano un luogo in cui deporre le uova, imitando un luogo umido. Questo tipo di trappola agisce quindi a scopo preventivo e riduce la proliferazione della zanzara tigre.

Le trappole utilizzano tecnologie brevettate che hanno dimostrato di poter ridurre le zanzare dentro e fuori casa senza danneggiare persone, animali e ambiente.

Biogents, sicurezza e risultati garantiti

Biogents è un’azienda fondata come spin-off dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Regensburg, in Germania, ed è formata da 30 esperti nel controllo delle zanzare.

Grazie alla lunga esperienza nello studio e nella ricerca sulle zanzare e sul loro comportamento, Biogents ha sviluppato un sistema tecnologico innovativo che consente di liberarsi di questi fastidiosi insetti senza danneggiare l’ambiente.

Oggi i loro dispositivi sono i più efficaci sul mercato per il controllo delle zanzare tigre dentro e fuori casa e ci consentono di godere finalmente dell’estate.