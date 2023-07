La Natura al centro. La storia di Bonomelli, una storia italiana

Fonte: Ufficio Stampa Bonomelli

Sostenibilità e Benessere, due parole chiave – oggi – per i consumatori e – da sempre – anche per Bonomelli

Fin dall’inizio Bonomelli ha sviluppato prodotti che ponessero al centro i consumatori e rispondessero ai bisogni di chi vuole prendersi cura di sé in modo naturale e attento alla natura. In particolare, la ricerca della Sostenibilità ambientale nei nostri prodotti è stata una leva che negli ultimi anni ci ha spinti ad effettuare investimenti in questa direzione. Per fare un esempio, oggi ci proponiamo al mercato con la Camomilla Filtrofiore e con tutte le gamme Tisane/Infusi in packaging completamente senza plastica e con materiali 100% riciclabili: i prodotti sono confezionati in carta filtro in fibre di cellulosa e in carta busta termosaldata (che permette inoltre di preservare al meglio le proprietà delle materie prime) per essere smaltiti nella carta e nell’umido. Anche il Benessere si conferma un elemento fondante del posizionamento della marca Bonomelli: dalla fotografia recentemente scattata dall’indagine “Italiani e Benessere: camomilla, tisane e infusi elisir del vivere bene”, realizzata da AstraRicerche per Bonomelli, è emerso che la cura di sé è sempre di più una priorità, in particolare dopo la pandemia. Si dedica infatti più tempo al benessere psico-fisico ed è cresciuta la voglia di stare bene anche a partire da piccoli rituali, come bere camomille, tisane e infusi. E dall’esperienza maturata in oltre cento anni di benessere nel mondo delle bevande calde, oggi Bonomelli si appresta a portare la sua visione del benessere naturale anche nel mondo degli integratori alimentari, con il lancio degli Integratori Botanici.

La naturalità è nel DNA della vostra azienda. Ci aiuta a capire cosa significa, in concreto, oggi, essere un’azienda che mette la natura al centro?

Bonomelli mette la natura al centro fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1908 con l’officina erboristica fondata da Luigi Amedeo Bonomelli, per continuare con il centro sperimentale per la coltivazione della camomilla nato a Foggia negli Anni ’30: ancora oggi quello stabilimento è un centro all’avanguardia nella selezione dei semi, nella coltivazione e nell’essiccazione della camomilla. La salvaguardia del fiore di camomilla ha spinto gli ingegneri Bonomelli a progettare macchinari esclusivi, le “Pettinatrici”, modelli unici in grado di raccogliere solo i fiori di camomilla integri, per preservarne i capolini ricchi di oli essenziali, evitando di danneggiare le piante e garantendo il loro naturale sviluppo. La natura rappresenta proprio un filo conduttore della storia del brand, che oggi si propone anche nel mondo Retail con il suo flagship store Atelier della Natura, a Milano in Corso Garibaldi 12, luogo in cui il consumatore può vivere un’esperienza completa di benessere e cura di sé attraverso la gamma di camomille tisane e infusi Bonomelli. E per finire, la natura è al centro della vision di Bonomelli, che oggi entra in nuove categorie, come quella degli integratori alimentari, con una proposta che resta fedele alla sua vocazione naturale: non a caso infatti si tratta di Integratori Botanici, con un payoff di comunicazione che ne chiarisce il posizionamento: “Il tuo benessere naturale, pronto da bere”.

La vostra è una storia antica, tutta italiana, davvero molto affascinante. Come siete riusciti a far convivere tradizione e innovazione?

Intercettare i nuovi trend di consumo guida da sempre lo sviluppo del nostro business: l’innovazione gioca dunque un ruolo chiave, anche per dare energia a tutto il contesto distributivo. Allo stesso tempo siamo consapevoli dell’affezione che i consumatori nutrono per le loro marche di fiducia. La sfida, con l’apertura al mercato degli integratori, è stata proprio questa: abbiamo lanciato 4 proposte di integratori che si contraddistinguono per praticità e funzionalità, ma anche per la qualità e la naturalità che caratterizzano da sempre il brand Bonomelli. I nuovi integratori sono infatti botanici, a base di ingredienti naturali, caratteristica storica del nostro brand, e al tempo stesso sono innovativi perché prodotti in formato liquido, in pratici stick da consumare anche fuori casa, senza necessità d’acqua. Una soluzione innovativa per il mercato e in grado di conciliare l’uso degli integratori con la frenetica vita contemporanea. La sfida di Bonomelli con il lancio di questi nuovi prodotti era doppia: entrare in un mercato nuovo andando oltre il tradizionale segmento delle bevande a base di erbe (camomilla, tisane e infusi) e rimanere fedeli alla vocazione del marchio, vale a dire essere un punto di riferimento nell’ambito del beverage funzionale e del benessere naturale. E ora possiamo dire di esserci riusciti, offrendo al consumatore un prodotto unico e innovativo con un forte richiamo alla natura del brand.

Cosa vi ha convinto a entrare anche nel mercato degli integratori?

Oggi per gli italiani il benessere continua ad essere in cima alle priorità: più di 7 su 10 si dedicano molto alla cura della propria salute e il 46% presta grande attenzione al cibo salutare. Non è da meno la funzionalità, che si traduce nella ricerca sempre più frequente di prodotti in grado di soddisfare specifiche esigenze. E in tal senso, spiccano gli integratori alimentari che registrano percentuali crescenti tra gli utilizzatori frequenti, passati solo negli ultimi quattro anni dal 43,3% al 47,5%. Abbiamo risposto a questa richiesta del mercato lanciando i primi integratori botanici tascabili e pronti da bere, ideali per rispondere a esigenze specifiche in qualsiasi momento della giornata.

Sonno, digestione, stanchezza fisica e mentale, difese immunitarie: sono questi gli ambiti in cui c’è maggior bisogno di un sostegno dalla natura?

Questi sono gli ambiti in cui il sostegno della natura è fondamentale. Per questo abbiamo lanciato Sleep con melatonina, tiglio, escolzia e passiflora, che contribuiscono al relax e sonno; Digestive con calcio, anice verde, finocchio e zenzero, che favoriscono la digestione; Vitality con vitamina B6, zafferano guaranà e te matcha, che sono tonici per la stanchezza fisica e mentale; Immunity con zinco, altea, echinacea e reishi, che contribuiscono alle difese naturali dell’organismo.

Fonte: Ufficio Stampa

Può anticiparci qualcosa sui prossimi progetti Bonomelli?

Al momento siamo concentrati sul lancio dei nostri integratori e stiamo mettendo in campo diverse iniziative a supporto, con l’obiettivo di fare provare al consumatore la praticità e l’efficacia di questi nuovi prodotti. Al tempo stesso continuiamo a monitorare attentamente le tendenze di mercato nell’ambito del beverage salutare, per portare ai consumatori prodotti moderni che rispondano alle loro esigenze in continua evoluzione.