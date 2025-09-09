Crescono le rinnovabili ma la vera rivoluzione energetica è digitale: il software vale più del sole

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Non basta più contare pannelli solari o pale eoliche. La vera battaglia della transizione energetica si combatte nel dominio invisibile del software: algoritmi che stabilizzano reti fragili, digital twin che replicano impianti in tempo reale, piattaforme che trasformano i cittadini in trader di energia. L’Europa avanza nelle rinnovabili, ma senza una governance digitale solida — dalla cyber-sicurezza agli accumuli — rischia di consegnare il cuore della transizione a chi controlla il codice, non il sole.

I dati Eurostat: numeri positivi, ma un mosaico disomogeneo

Eurostat fotografa un’Europa che, nel 2024, ha portato la quota di energia da fonti rinnovabili al 23,5% del consumo finale lordo, con progressi notevoli in Paesi nordici come Svezia (oltre il 60%) e Finlandia, e performance meno brillanti in economie mediterranee come Italia, Spagna e Grecia. In alcuni Stati membri dell’Est Europa, la penetrazione resta sotto la media comunitaria, a causa di mix energetici ancora legati a carbone e gas.

Ma i dati statistici, se letti da soli, rischiano di essere fuorvianti. La transizione non è più soltanto una questione di capacità installata o di megawatt prodotti: è un problema di integrazione sistemica. Una rete elettrica progettata per gestire grandi centrali centralizzate non è strutturata per assorbire migliaia di piccoli impianti fotovoltaici domestici o parchi eolici distribuiti. La vera sfida, quindi, è tecnologica e organizzativa: trasformare un mosaico eterogeneo in un sistema resiliente.

Smart grid e digital twin: l’evoluzione da rete passiva a rete intelligente

Le smart grid sono oggi il cuore pulsante della transizione. Non più reti passive, ma infrastrutture intelligenti, equipaggiate con sensori IoT e sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono e analizzano dati in tempo reale. Ciò consente di modulare domanda e offerta istantaneamente, ridurre i picchi di consumo, gestire l’intermittenza delle fonti rinnovabili.

Un esempio emblematico arriva dalla Danimarca, dove microgrid locali consentono a interi quartieri di auto-bilanciarsi energeticamente, limitando l’impatto sulla rete nazionale. Parallelamente, i digital twin degli impianti — repliche virtuali basate su dati dinamici — permettono simulazioni predittive: anticipare guasti, ottimizzare manutenzioni, ridurre downtime. Questi strumenti hanno un valore strategico: spostano il baricentro del business energetico dall’hardware (turbine, pannelli, cavi) al software e ai dati che li governano.

Mercati elettrici digitali: il potenziale del trading P2P

La digitalizzazione non cambia solo la gestione delle reti, ma anche il funzionamento dei mercati. Sempre più progetti sperimentano forme di peer-to-peer trading, in cui cittadini e imprese che producono energia (i cosiddetti prosumer) scambiano direttamente elettricità attraverso piattaforme basate su blockchain.

In Germania, alcune cooperative locali hanno avviato piattaforme che consentono agli utenti di vendere l’energia in eccesso ai vicini, bypassando gli intermediari tradizionali. Il modello promette maggiore efficienza e prezzi più competitivi, ma pone problemi normativi: come tassare queste microtransazioni? Come garantire che non destabilizzino i mercati elettrici centralizzati?

Si apre qui un tema di diritto dell’innovazione: trovare un equilibrio tra l’apertura a modelli innovativi e la necessità di preservare la stabilità del sistema. Per i regolatori, la sfida è doppia: non frenare la sperimentazione, ma al tempo stesso evitare la creazione di mercati paralleli privi di governance.

I rischi invisibili: cyber-attacchi e frammentazione tecnologica

La digitalizzazione porta con sé nuove vulnerabilità. Se prima il principale rischio era la scarsità di fonti o l’instabilità geopolitica delle forniture di gas e petrolio, oggi l’anello debole è l’infrastruttura digitale. Gli attacchi informatici alle reti energetiche sono in crescita: basti ricordare il caso del Colonial Pipeline negli Stati Uniti nel 2021, che mise in ginocchio per giorni la distribuzione di carburante sulla costa est.

In un contesto di smart grid interconnesse, un singolo attacco malware potrebbe avere effetti sistemici, colpendo intere catene di distribuzione. A questo si aggiunge il problema dell’interoperabilità: ogni utility, ogni produttore tecnologico sviluppa piattaforme proprietarie. La mancanza di standard comuni crea un patchwork tecnologico fragile e costoso, che rischia di minare la scalabilità della transizione. Per l’Europa, che ha fatto della regolazione un pilastro competitivo, imporre regole armonizzate e standard aperti sarà cruciale.

Italia: il paradosso delle rinnovabili senza accumulo

L’Italia rappresenta un caso paradigmatico. Negli ultimi anni, il Paese ha accelerato l’installazione di impianti solari ed eolici, spinto anche dagli incentivi del PNRR. Tuttavia, la vera debolezza resta la mancanza di accumuli. Secondo Terna, entro il 2030 serviranno oltre 70 GWh di capacità di storage per rendere sostenibile la transizione. Oggi il Paese ne ha una frazione e il rischio è di disperdere una parte consistente dell’energia prodotta nei momenti di picco.

In questo vuoto industriale, la dipendenza dalla Cina si profila come un fattore critico: Pechino domina oltre il 75% della produzione globale di batterie al litio e delle relative catene di fornitura. Senza un piano nazionale per lo sviluppo di gigafactory e tecnologie alternative (come accumuli a idrogeno o batterie allo stato solido), l’Italia rischia di trasformare la propria transizione in un boomerang geopolitico, diventando vulnerabile a shock esogeni.

Digitale e rinnovabili: la nuova geopolitica dell’energia

La trasformazione digitale delle rinnovabili non è solo una questione tecnica: è una partita geopolitica. Chi controllerà gli algoritmi, i dati e le piattaforme che governano la produzione e la distribuzione dell’energia avrà in mano non solo il mercato elettrico, ma una leva strategica sul sistema economico complessivo.

In questo senso, il digitale è già diventato infrastruttura critica al pari di oleodotti e gasdotti. L’Europa si trova a un bivio: dipendere da piattaforme americane e tecnologie cinesi o investire in un ecosistema industriale proprio, capace di coniugare sostenibilità, innovazione e sovranità tecnologica.

La sfida della transizione non è più soltanto ridurre le emissioni: è creare un’architettura energetica digitale sicura, resiliente e competitiva. Il “software che governa il sole” sarà il vero fattore che determinerà chi guiderà — e chi subirà — la transizione energetica globale.