Giornata Mondiale dell’Acqua, i comportamenti per proteggere l’oro blu

In Italia, la disponibilità di risorse idriche è un trend in calo. Nel corso dell’ultimo trentennio climatologico, ovvero dal 1991 al 2020, la disponibilità di acqua è diminuita del 20% rispetto al valore di riferimento storico, che era di circa 550 mm, pari a circa 166 km3 registrati tra il 1921 e il 1950. Anche considerando il lungo periodo che va dal 1951 al 2021, si evidenzia una riduzione significativa di circa il 16% rispetto al valore annuo medio storico. Questa diminuzione è dovuta agli impatti dei cambiamenti climatici e non solo alla diminuzione delle precipitazioni, ma anche all’aumento dell’evaporazione dagli specchi d’acqua e dalla traspirazione dalla vegetazione, che è stato causato dall’aumento delle temperature.

Tra gli italiani aumenta la consapevolezza della scarsità d’acqua