Combattere il cambiamento climatico estraendo CO2 dal mare

Dopo aver rimosso l’anidride carbonica dall’acqua, è necessario smaltirla, come con altre tecniche di rimozione del carbonio. Ad esempio, è possibile seppellirla in formazioni geologiche profonde sotto il fondale oceanico o convertirla chimicamente in composti come l’etanolo, che può essere utilizzato come carburante per i trasporti o in altri prodotti chimici speciali. Tuttavia, secondo Hatton, non è possibile utilizzare tutta la CO2 catturata come materia prima, poiché ci sarebbe una mancanza di mercati per tutti i prodotti che ne derivano. Pertanto, una quantità significativa di CO2 catturata dovrà essere sepolta sottoterra.

Integrare la rimozione di CO2 nei processi di trattamento dell’acqua di mare