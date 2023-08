Le destinazioni più sostenibili dell’estate 2023: la prima è italiana

Booking ha selezionato le destinazioni turistiche più sostenibili del 2023. Dal report realizzato dal portale di viaggi online, emerge che più di tre quarti (78%) degli intervistati aspirano a trasformare le intenzioni in azioni concrete e compiere uno sforzo per viaggiare nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, la sostenibilità è un fattore rilevante per l’89% dei viaggiatori italiani, dimostrandosi così consapevoli dell’impatto del turismo sul clima. Scopriamo le 5 mete più sostenibili al mondo, al primo posto, a sorpresa, un'italiana.