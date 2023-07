Le correnti degli oceani stanno rallentando: cosa rischiamo

Fonte: 123RF Lo scioglimento dei ghiacci antartici sta alterando il movimento delle acque marine profonde, con effetti potenzialmente devastanti per il cambiamento climatico

Gli oceani sono un mondo vasto e misterioso, e le loro profondità ospitano una serie di affascinanti fenomeni. Uno di questi è il sistema globale di correnti d’acqua profonde, che scorrono alla velocità di pochi centimetri al secondo. Queste correnti sono alimentate da una varietà di fattori, tra cui la temperatura, la salinità e la pressione dell’acqua. Le acque più fredde e più salate sono più dense e quindi affondano verso il fondo dell’oceano, mentre le acque più calde e meno salate emergono in superficie. Questa circolazione dell’acqua crea un sistema globale di correnti che trasportano calore, nutrienti e altre sostanze da un’area all’altra del pianeta.

Negli ultimi tempi, tuttavia, c’è stato un cambiamento e queste correnti sembrano ora rallentare. Come era prevedibile, il cambiamento climatico è il responsabile di questa situazione. A complicare ulteriormente le cose, la diminuzione di queste correnti oceaniche potrebbe accelerare la crisi climatica, riducendo contemporaneamente la produttività delle attività di pesca che rappresentano una fonte di sostentamento per numerosi organismi, inclusi gli esseri umani.

Il ruolo degli oceani nel cambiamento climatico

Nel 1990, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU pubblicò un primo e rivoluzionario rapporto sul cambiamento climatico, in cui la complessa interazione tra clima e oceano veniva appena accennata, come spiega Matthew England, oceanografo e climatologo dell’Università del New South Wales di Sydney, Australia. Le proiezioni di quel periodo erano ancora di base e semplicistiche, sebbene si sapesse già che gli oceani assorbivano anidride carbonica (CO2) e calore. Da allora la scienza ha fatto molta strada, e oggi abbiamo una visione dettagliata del ruolo chiave che gli oceani svolgono nella definizione del clima.

Le correnti oceaniche e il cambiamento climatico

Secondo l’oceanografa costiera Ruth Reef, della Monash University di Melbourne, in Australia, l’acqua si sposta in uno spazio tridimensionale in modo simile al vento. Ci sono correnti che scorrono da sinistra a destra e correnti che salgono e scendono. Il movimento orizzontale dell’acqua è causato dalla resistenza del vento, mentre quello verticale è determinato dalle variazioni nella densità dell’acqua.

Durante il processo di congelamento dell’acqua marina salata nei poli, l’acqua rimanente aumenta la concentrazione di sale, diventando più densa e quindi affondando. Questo fenomeno è fondamentale per il funzionamento del nastro trasportatore oceanico. Enormi quantità di acqua fredda e densa si spostano verso le profondità delle regioni polari e successivamente si dirigono verso i tropici. Qui, l’acqua si riscalda e le correnti più calde, come la corrente del Golfo che attraversa l’Atlantico settentrionale da ovest a est, si diffondono negli oceani Pacifico, Indiano e Atlantico. Durante questo processo, emettono calore, ossigeno e sostanze nutritive e assorbono anidride carbonica. Infine, le correnti ritornano ai poli e inizia nuovamente il ciclo.

L’Antartide è in difficoltà: la circolazione termoalina si sta rallentando

L’Antartide è il principale motore del cambiamento nella circolazione dell’oceano grazie alla formazione dell’acqua di fondo dell’Oceano Antartico. Tuttavia, questa forza motrice sta attualmente affrontando delle difficoltà.

“Abbiamo scoperto che una parte profonda della circolazione sta rallentando e la quantità di ossigeno che raggiunge le profondità dell’oceano sta diminuendo”, afferma Kathryn Gunn, oceanografa e climatologa presso l’Università di Southampton nel Regno Unito.

Gunn e altri scienziati hanno condotto una ricerca sulle modifiche nella formazione delle acque di fondo dell’Antartico. In uno studio pubblicato alla fine di maggio, che ha esaminato i livelli di ossigeno trasportato dal movimento delle acque fredde, gli scienziati hanno analizzato una specifica area della piattaforma antartica confinante con il Mare di Ross e il bacino antartico-australiano.

I risultati mostrano che il volume di questa acqua fredda, salina e ricca di ossigeno che si sposta verso il fondo dell’oceano è diminuito del 28% tra il 1994 e il 2017.

Un’allarme per il nostro pianeta

Il rallentamento attuale è presumibilmente causato dal cambiamento climatico globale, il quale sta provocando un veloce scioglimento dei ghiacci dell’Antartide. Secondo le spiegazioni di Gunn, l’acqua proveniente dallo scioglimento rende le acque meno salate, meno dense e di conseguenza meno inclini ad affondare. Questo rallenta il processo di inversione della circolazione delle correnti oceaniche. L’impatto di questo rallentamento sulla climatologia regionale, comunque, non è sempre del tutto evidente. In Australia, ad esempio, è plausibile che il clima sia maggiormente condizionato da fenomeni come El Niño e La Niña, i quali, secondo le previsioni, si intensificheranno a causa dei cambiamenti climatici, provocando siccità, ondate di calore e inondazioni più estese.

L’impatto del rallentamento del nastro trasportatore

Il rallentamento del nastro trasportatore globale può avere diverse conseguenze, tra cui l’accelerazione del riscaldamento del pianeta. Infatti, la circolazione antartica riveste un ruolo fondamentale nell’assorbimento del calore e dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Questo processo avviene grazie al nastro trasportatore, che cattura tali sostanze e le immagazzina nelle profondità dell’oceano per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, se questa corrente si rallenta, l’assorbimento di calore e anidride carbonica in superficie diminuisce e la dispersione delle stesse nelle profondità diventa meno efficiente. Questa situazione può avere un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, in quanto le correnti profonde sono responsabili del trasporto di nutrienti verso la superficie. Tali nutrienti sono fondamentali per la sopravvivenza di numerose specie marine e costituiscono la base per la pesca commerciale.