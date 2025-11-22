Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

La COP30 è arrivata a un passo dal fallimento formale. Dopo ore di trattative serrate, interruzioni, veti incrociati e mediazioni impossibili, all’alba i negoziatori si sono ritrovati di fronte a un testo che non conteneva né una road map per l’uscita dai combustibili fossili, né un impegno vincolante per allineare la traiettoria globale agli 1,5°C. Eppure, un accordo c’è. O meglio: un compromesso. Un’intesa dal sapore amaro che salva il concetto di trattativa, ma non la traiettoria del clima.

Alle otto del mattino, un delegato europeo ha confermato ai giornalisti che il documento politico principale elaborato nella notte ha ottenuto il consenso di tutti i grandi blocchi. Un equilibrio raggiunto sacrificando ambizione, linguaggio e obiettivi sostanziali. La plenaria è slittata di qualche ora per dare il tempo a tutti di prepararsi.

Una COP del compromesso al ribasso

Il nodo centrale, e di fatto il punto che ha bloccato il negoziato per due notti consecutive, è la richiesta dell’Unione Europea e di molti Stati del Sud globale di includere nel testo finale una road map per l’uscita dai combustibili fossili. Una richiesta che non solo l’Arabia Saudita, ma l’intero blocco dei Paesi esportatori di petrolio e gas ha definito “politicamente inaccettabile”.

Lo scontro era tra:

Arabia Saudita e Russia che volevano l’eliminazione dei riferimenti ai combustibili fossili dalla bozza;

Ue e altri Paesi che ponevano il veto, ovvero nessun via libera a un testo che non citi la responsabilità del petrolio, del gas e del carbone nell’aumento delle emissioni.

A parte la Cina, prudente e dipendente dal carbone, ma anche consapevole di dover dare un segnale diplomatico. Alla fine la presidenza brasiliana sacrifica la parola road map, tanto cara a Lula e decisiva per l’Ue.

In cambio, rientra nel testo la formula “transition away from fossil fuels”, introdotta a Dubai due anni fa e da allora rimasta sospesa. È l’unico vero avanzamento concesso ai Paesi più ambiziosi. La transizione, senza calendario, modalità e impegno operativo, resta ancora una volta un auspicio.

L’assenza degli Stati Uniti ha paralizzato Belém

A rendere il quadro ancora più fragile è stata l’assenza degli Stati Uniti. Il sostegno esplicito di Donald Trump alla linea saudita ha complicato le trattative, eliminando una delle poche leve di pressione che, nel 2023 a Dubai, avevano convinto Riad ad accettare almeno un riferimento ai fossili.

Così anche in fatto di politica per l’ambiente si sono ripresentati degli schemi geopolitici. Ad avere meno visibilità, alla fine, sono stati i Paesi più vulnerabili alla crisi climatica, quelli che già oggi vivono tifoni, alluvioni e siccità estreme.

Ok a una finanza per l’adattamento

Se sui combustibili fossili si registra una paralisi, sul fronte della finanza per l’adattamento emerge l’unico progresso. Il testo finale, infatti, accoglie la richiesta dei Paesi africani di triplicare i fondi annuali destinati agli Stati più poveri per affrontare gli impatti climatici.

I numeri però sono ancora una volta poco ambiziosi. I Paesi “in via di sviluppo” avrebbero bisogno di 310-365 miliardi di dollari l’anno e oggi ne ricevono meno di 26 miliardi. Questi chiedevano almeno 120 miliardi nei prossimi quattro anni, ma alla fine il compromesso non supera una frazione del fabbisogno reale.

Sulle foreste e l’Amazzonia nessuna vera svolta

Paradossale invece la situazione delle foreste, infatti proprio nell’anno della COP amazzonica non si registrano risultati significativi sulla deforestazione. L’Ue, che avrebbe dovuto guidare il fronte conservazionista, arriva a Belém indebolita dall’annacquamento del regolamento europeo contro la deforestazione.

Nel frattempo il Brasile ha provato a chiedere impegni più forti, ma senza risultati. Così non ci sono nuovi meccanismi vincolanti, nessuna accelerazione sugli accordi e nessuna garanzia aggiuntiva per i popoli indigeni, che rischiano di essere colpiti a milioni, se non a miliardi.

Verso la COP31 tra stallo e speranza

L’unica decisione presa senza contrasti riguarda la prossima COP che si terrà in Turchia, ad Antalya, e sarà presieduta dall’Australia, con consultazioni obbligatorie in caso di disaccordo. La pre-COP invece si terrà in una piccola nazione insulare del Pacifico, scelta simbolica per riportare l’attenzione sui Paesi più colpiti dal riscaldamento globale.

La COP30, quindi, non è stata un successo e non ha prodotto un nuovo impegno sulla fine dei combustibili fossili. Non ha neanche definito una road map, ma è riuscita almeno a mantenere molti attori importanti impegnati sul tema.

Per chi ha ancora speranza, mentre la traiettoria del riscaldamento globale continua a puntare verso i 2,5–2,7°C, l’appuntamento è alla COP31.