Antartide, il ghiaccio marino è sceso ai minimi storici

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF A luglio, il ghiaccio marino al Polo sud è sceso a livelli minimi da record per il periodo dell'anno, per alcuni scienziati è un evento estremo senza ritorno

Mentre nell’emisfero settentrionale ci ritroviamo a fronteggiare una canicola estiva senza precedenti, nell’emisfero australe, durante l’inverno, si assiste a un’anomalia climatica spaventosa. Il ghiaccio marino antartico è sceso a minimi mai registrati per questa stagione.

Di solito, verso la fine di febbraio, il ghiaccio marino antartico tocca i suoi minimi, ma quest’anno gli scienziati hanno notato qualcosa di inusuale. Il ghiaccio marino non si è rigenerato come previsto ed è ai minimi storici per questa stagione. I dati provenienti dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti confermano una diminuzione di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati rispetto al precedente minimo invernale registrato nel 2022.

Alla ricerca delle cause di questo fenomeno straordinario

Questo straordinario fenomeno è stato definito eccezionale da alcuni scienziati, così raro che potrebbe verificarsi solo una volta ogni milione di anni. Tuttavia, Ted Scambos, un esperto di glaciologia dell’Università del Colorado Boulder, mette in guardia contro l’utilizzo di questi termini. “Le regole del gioco sono cambiate,” sostiene, “non ha senso parlare delle probabilità di ciò che è accaduto in passato; è evidente che il sistema è mutato in modo significativo.” Gli scienziati sono ora determinati a scoprire il perché di questa situazione senza precedenti.

L’Antartide è un continente remoto e complesso. A differenza dell’Artico, dove il ghiaccio marino è diminuito costantemente a causa del rapido riscaldamento globale, come in Groenlandia, l’Antartide ha oscillato tra massimi e minimi storici negli ultimi decenni, rendendo difficile ai ricercatori comprendere come stia rispondendo al cambiamento climatico. Tuttavia, dal 2016, è stato osservato un netto trend al ribasso. Molti scienziati ritengono che il cambiamento climatico possa essere uno dei principali responsabili di questa scomparsa del ghiaccio.

Le cause comprendono la forza dei venti occidentali attorno all’Antartide, collegati all’aumento delle emissioni inquinanti legate al riscaldamento globale. Inoltre, temperature oceaniche più elevate a nord del limite dell’Antartide si mescolano con le acque solitamente isolate dagli altri oceani del mondo, contribuendo al problema.

Le possibili implicazioni e le sfide in arrivo

La scomparsa del ghiaccio marino antartico potrebbe avere impatti significativi sulla fauna marina e sul clima globale. Sebbene non influenzi direttamente l’innalzamento del livello del mare, ha effetti indiretti. L’assenza di ghiaccio marino espone le calotte di ghiaccio costiere e i ghiacciai alle onde e alle acque oceaniche calde, rendendoli più vulnerabili alla fusione e al distacco.

Il declino del ghiaccio marino mette a repentaglio la catena alimentare antartica e l’equilibrio ecologico della regione. Il ghiaccio marino è fondamentale per fornire habitat e cibo a molte specie marine, tra cui i krill, piccoli organismi che costituiscono la principale fonte di nutrimento per pinguini, foche e balene. La riduzione del ghiaccio marino può compromettere questa catena alimentare, mettendo a rischio le specie che ne dipendono.

Implicazioni su scala globale

Oltre alle preoccupazioni locali, il declino del ghiaccio marino antartico potrebbe avere implicazioni globali. Il ghiaccio marino contribuisce a riflettere l’energia solare in eccesso nello spazio, contribuendo a regolare la temperatura del pianeta. Quando il ghiaccio marino si scioglie, le acque più scure dell’oceano assorbono più calore, contribuendo al riscaldamento globale. Questo fenomeno potrebbe avere un impatto significativo sul clima mondiale e sull’innalzamento del livello del mare.

Gli scienziati stanno conducendo ricerche approfondite per comprendere meglio il declino del ghiaccio marino antartico. Utilizzando dati satellitari, osservazioni sul campo e modelli climatici avanzati, cercano di identificare le principali cause di questo fenomeno e di prevedere le sue future evoluzioni. Queste ricerche sono essenziali per sviluppare strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. La collaborazione globale è fondamentale per affrontare questa emergenza climatica. È necessario unirsi per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere pratiche sostenibili per proteggere e preservare gli ecosistemi più fragili del nostro pianeta.

La responsabilità di tutti

Il declino del ghiaccio marino antartico è un campanello d’allarme che ci ricorda l’urgenza del cambiamento climatico. Ognuno di noi ha una parte da svolgere nella lotta contro il riscaldamento globale. Dobbiamo impegnarci a ridurre le emissioni inquinanti, adottare pratiche sostenibili e promuovere la conservazione dell’Antartide e dei suoi ecosistemi unici.

Il misterioso declino del ghiaccio marino antartico rappresenta una sfida senza precedenti che richiede un impegno globale. Mentre gli scienziati continuano a indagare su questo fenomeno, dobbiamo tutti considerare il nostro ruolo nella protezione del nostro pianeta. La conservazione dell’Antartide e delle sue creature è cruciale per il futuro della Terra e delle generazioni future. È ora di agire con determinazione e responsabilità per affrontare questa emergenza climatica e preservare il nostro prezioso ecosistema antartico.