Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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Dai parchi archeologici sommersi ai tour in barca, dalle immersioni guidate alla realtà aumentata, l’archeologia subacquea è una delle frontiere meno raccontate della Blue Economy. L’Italia, con Baia e il Mediterraneo, può trasformare un patrimonio invisibile in valore culturale, turistico e industriale, senza svenderlo alla logica del “tesoro”.

Il museo più grande d’Italia potrebbe essere sott’acqua

C’è un patrimonio che non si vede dalle spiagge, non entra nelle cartoline e spesso non compare nemmeno nei pacchetti turistici tradizionali. È sotto la superficie del mare: città sommerse, porti antichi, relitti, anfore, mosaici, ville romane sprofondate, rotte commerciali, approdi militari, resti di civiltà che il mare ha custodito per secoli.

L’archeologia subacquea è una delle economie culturali più sottovalutate del Mediterraneo. Non perché manchi il patrimonio, ma perché è difficile da rendere accessibile. Una rovina sulla terraferma si visita camminando. Una rovina sommersa richiede barche, guide, immersioni, sicurezza, monitoraggio, autorizzazioni, tecnologie, tutela ambientale e competenze scientifiche.

Eppure proprio questa complessità può diventare valore. Una spiaggia genera turismo balneare. Un sito sommerso può generare turismo culturale, diving, educazione, ricerca, produzione audiovisiva, realtà virtuale, mappatura 3D, formazione, conservazione, archeologia pubblica, economia locale e destagionalizzazione.

Il punto non è sostituire il mare balneare con il mare culturale. È capire che sotto lo stesso specchio d’acqua può esistere un secondo prodotto turistico, più raro, più identitario e meno esposto alla sola logica dell’ombrellone.

Perché il patrimonio sommerso è una miniera economica, ma non un tesoro da vendere

Il primo equivoco da superare è quello del “tesoro”. Nell’immaginario collettivo, un relitto antico fa pensare a monete, anfore, statue, oggetti preziosi, ma il valore economico vero dell’archeologia subacquea non sta nell’estrarre reperti e portarli via. Sta nel conservarli, interpretarli e renderli accessibili.

È la logica della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo: il patrimonio sommerso non deve essere trattato come merce da sfruttare commercialmente, ma come bene culturale da proteggere, studiare e trasmettere. La sua valorizzazione passa dall’accesso responsabile, non dalla spoliazione.

Questa distinzione è decisiva anche sul piano economico. Un’anfora venduta illegalmente genera un valore una tantum per pochi. Un sito protetto, raccontato e visitabile può generare valore nel tempo: guide, centri diving, barche, musei, ristorazione, pernottamenti, tecnologie, formazione, documentari, mostre, didattica, eventi, contenuti digitali.

Il patrimonio culturale sommerso funziona come un capitale. Se lo saccheggi, lo esaurisci. Se lo gestisci, produce valore.

Baia, la “Pompei sommersa” che mostra il potenziale italiano

Il caso italiano più forte è il Parco archeologico sommerso di Baia, nel Golfo di Napoli. Qui il mare copre una parte dell’antica località romana dei Campi Flegrei, un’area che in età imperiale era sinonimo di lusso, terme, ville aristocratiche e vita politica. Cesare, Cicerone, Marco Antonio e Nerone sono legati alla memoria storica di questo territorio.

Oggi quel paesaggio è in parte sott’acqua a causa del bradisismo, il lento movimento del suolo tipico dell’area flegrea. Quello che altrove sarebbe solo perdita, qui è diventato un museo sommerso: mosaici, pavimenti, colonne, muri, ambienti termali, strade e resti di ville visitabili con immersioni guidate, snorkeling o imbarcazioni.

Baia è importante perché dimostra una cosa: l’archeologia subacquea può essere resa fruibile senza trasformarsi in parco giochi. Il sito offre percorsi controllati, immersioni accompagnate, accesso regolato e tutela dei resti. Non è turismo di massa, ma turismo ad alta intensità culturale.

Nel 2023 il Parco sommerso di Baia è stato il primo sito sommerso italiano riconosciuto dall’UNESCO come “buona pratica” per la conservazione del patrimonio culturale subacqueo. È un segnale non solo culturale, ma economico: l’Italia può essere laboratorio mondiale di gestione del patrimonio sommerso.

Non solo immersioni: il vero mercato è l’esperienza aumentata

Il limite storico dell’archeologia subacquea è evidente: non tutti sanno immergersi, non tutti possono farlo, non tutti vogliono scendere sott’acqua. Per anni questo ha ristretto il pubblico a subacquei, appassionati e studiosi.

Ora il mercato sta cambiando. La visita subacquea non coincide più soltanto con l’immersione. Può passare da barche con fondo trasparente, snorkeling guidato, kayak, semi-sommergibili, ricostruzioni 3D, realtà virtuale, realtà aumentata, musei digitali, contenuti immersivi, visite ibride tra terra e mare.

Questa è la vera svolta economica. Se un sito resta accessibile solo a chi ha brevetto sub, il pubblico è limitato. Se diventa racconto multilivello, può parlare a famiglie, scuole, turisti culturali, anziani, persone con disabilità, visitatori stranieri, appassionati di storia e pubblico digitale.

L’archeologia subacquea, quindi, non vende solo profondità. Vende accesso a qualcosa che normalmente è invisibile.

Il mare culturale dentro la Blue Economy

Il turismo costiero è già uno dei motori economici più forti d’Europa. La Commissione europea stima che il turismo costiero generi quasi 231 miliardi di euro di ricavi annui e occupi oltre 2,8 milioni di persone. In Italia, secondo analisi recenti sulla Blue Economy, il turismo costiero è tra i comparti marittimi più rilevanti, con miliardi di valore aggiunto e centinaia di migliaia di occupati.

Il problema è che molta parte di questo valore resta concentrata su sole, spiaggia, ristorazione e ricettività stagionale. L’archeologia subacquea può aggiungere uno strato diverso: turismo culturale marino.

Questo significa allungare la stagione, aumentare la spesa media, attirare visitatori più motivati, creare contenuti educativi, collegare costa e entroterra, far lavorare musei, università, centri diving, guide, porti turistici, operatori tecnologici e strutture ricettive.

I numeri e i casi da ricordare

Indicatore / caso Dato Perché conta Turismo costiero europeo quasi 231 miliardi di euro di ricavi annui È il maggiore settore della Blue Economy europea Occupati nel turismo costiero UE oltre 2,8 milioni Mostra il peso economico del mare oltre la balneazione Turismo costiero in Italia 18,5 miliardi di euro di valore aggiunto stimato Conferma la centralità economica delle coste italiane Occupati italiani nel turismo costiero oltre 410mila Il mare è già una piattaforma occupazionale Parco sommerso di Baia primo sito sommerso italiano riconosciuto UNESCO “buona pratica” Modello di tutela e accesso responsabile Baia 6 percorsi di visita e 14 siti di immersione Dimostra che un sito sommerso può diventare prodotto culturale organizzato Area del Parco di Baia circa 1,78 milioni di metri quadrati di ambiente marino Scala rilevante per tutela, visita e gestione Convenzione UNESCO patrimonio subacqueo adottata nel 2001, in vigore dal 2009 Definisce il quadro internazionale di protezione Minacce principali saccheggi, sfruttamento, clima, inquinamento Il patrimonio sommerso è fragile e non rinnovabile Reperti recuperati dai Carabinieri TPC nel 2023 oltre 100mila, per circa 264 milioni di euro Mostra il valore economico e criminale del patrimonio culturale trafugato

Quanto vale ciò che non si vede

Il valore dell’archeologia subacquea è difficile da misurare perché non passa solo dal biglietto d’ingresso. Una parte dell’economia si distribuisce intorno al sito.

C’è chi paga un’immersione guidata. Chi prenota una notte in zona. Chi mangia al ristorante dopo il tour. Chi visita il museo collegato. Chi compra un’esperienza in barca. Chi partecipa a un corso. Chi torna con la famiglia. Chi produce contenuti video. Chi lavora alla documentazione del sito con fotogrammetria, droni subacquei, sonar e modelli 3D.

Il patrimonio sommerso genera, quindi, un’economia a raggiera. Non è solo cultura. È servizio, sicurezza, tecnologia, mobilità, accoglienza, ricerca, formazione, comunicazione.

La differenza rispetto a una spiaggia è che il valore non dipende solo dal consumo dello spazio, ma dalla capacità di raccontarlo. Una spiaggia può essere sfruttata. Un sito archeologico deve essere interpretato. E proprio l’interpretazione crea lavoro qualificato.

La tecnologia cambia il mestiere dell’archeologo

L’archeologia subacquea non è più soltanto maschera, bombole e scavo. È diventata anche una frontiera tecnologica. Fotogrammetria, rilievi 3D, sensori, robotica, droni subacquei, realtà aumentata e sistemi GIS permettono di documentare, monitorare e raccontare i siti senza distruggerli.

Questo apre una filiera industriale nuova. Le competenze richieste non sono solo archeologiche, ma anche ingegneristiche, digitali, geografiche, ambientali, turistiche e comunicative. Il sito sommerso diventa un laboratorio: si studia la conservazione dei materiali, si monitorano correnti e biodiversità, si sperimentano sistemi di visita, si costruiscono gemelli digitali, si producono contenuti per musei e piattaforme.

Per un Paese come l’Italia, che possiede un patrimonio culturale enorme e una lunga linea costiera, questa è una possibilità strategica. Non basta avere reperti. Bisogna trasformarli in conoscenza, accessibilità e valore sostenibile.

Il rischio: saccheggio, turismo improvvisato e fondali fragili

Il potenziale economico, però, ha un rovescio. Il patrimonio subacqueo è fragile. È minacciato da saccheggi, pesca a strascico, ancoraggi, costruzioni costiere, inquinamento, cambiamento climatico, traffico nautico e turismo non regolato.

Un sito sommerso può essere danneggiato da comportamenti apparentemente minimi: una pinna su un mosaico, un’ancora calata male, un reperto spostato, un souvenir raccolto dal fondale. La fruizione deve quindi essere progettata, non improvvisata.

È qui che il modello economico fa la differenza. La regola dovrebbe essere semplice: non portare il patrimonio fuori dal mare, ma portare il pubblico dentro la sua storia.

L’Italia può costruire un nuovo turismo archeologico del mare

L’Italia è abituata a raccontarsi come Paese di musei, città d’arte, borghi, siti UNESCO, paesaggi, enogastronomia. Molto meno come Paese di archeologia subacquea. Eppure il Mediterraneo è stato per secoli una rete economica, militare e culturale: navi, porti, approdi, merci, guerre, migrazioni, commerci, naufragi, colonie, ville costiere.

Sotto il mare non c’è solo il passato. C’è la mappa sommersa di come l’Italia è diventata un crocevia.

La sfida è trasformare questo patrimonio in un prodotto turistico maturo, senza banalizzarlo. Servono mappe, portali, ticket integrati, collegamenti tra musei terrestri e siti sommersi, guide formate, standard di sicurezza, dati aperti, tecnologie accessibili, storytelling internazionale e pacchetti capaci di unire mare, storia, natura e comunità locali.

Non tutti hanno una città romana sotto il mare. Non tutti possono raccontare il Mediterraneo guardandolo dal basso.

Il vero valore non è il reperto, ma la relazione con il territorio

L’archeologia subacquea può valere più di una spiaggia non perché incassi necessariamente di più in un giorno d’agosto, ma perché produce un valore più profondo e meno sostituibile.

Una spiaggia può essere simile a molte altre. Un sito sommerso è unico. Non si può spostare, replicare o standardizzare. È legato a quel mare, a quella costa, a quella storia, a quella comunità.

Se valorizzato bene, diventa un motivo per viaggiare, studiare, tornare, pernottare, raccontare, investire, proteggere. Se abbandonato, resta invisibile. Se saccheggiato, scompare. Se gestito con intelligenza, diventa una forma di economia culturale che non consuma il territorio, ma lo rende più riconoscibile.

Il futuro del turismo italiano non può essere solo più lettini, più stabilimenti, più parcheggi e più picchi stagionali. Deve essere anche capacità di vedere valore dove oggi molti vedono solo acqua.

Sotto la superficie c’è una parte del Paese che non ha ancora imparato a fare pienamente economia. Non perché manchi il patrimonio. Perché manca, spesso, lo sguardo per capirne il valore.