Le 10 (piccole) cose che possiamo fare ogni giorno per salvare il Pianeta

Oceani pieni di plastica, ghiacciai che si sciolgono, l’aria delle grandi metropoli sempre più irrespirabile. La lista è lunga, così come forte è la sensazione di non poter più rimandare.

In attesa che i grandi della Terra trovino una soluzione comune per affrontare il problema, anche noi possiamo fare qualcosa per tingere di verde il nostro futuro. Ecco 10 piccoli gesti quotidiani che possiamo fare per salvaguardare il Pianeta.

1. Ridurre il consumo di acqua

L’acqua è un bene prezioso e nella vita di tutti i giorni ne sprechiamo davvero tanta. Non lasciare scorrere l’acqua del rubinetto se non strettamente necessario, utilizzare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico, sostituire tubi o rubinetti che perdono sono solo alcuni dei modi per risparmiarla.

2. Usare meno l’automobile

Quando è possibile, lasciare a casa l’auto e prendere i mezzi pubblici o, se le distanze lo permettono, usare la bicicletta o camminare a piedi. Faremmo qualcosa per l’ambiente e ne guadagneremmo anche in salute.

3. Non sprecare energia elettrica

Un mondo senza energia elettrica ci sembra impossibile ma con alcuni piccoli accorgimenti possiamo risparmiare e tutelare l’ambiente. Acquistando, ad esempio, elettrodomestici di classe A, staccando la presa degli elettrodomestici non utilizzati, spegnendo la luce ogni volta che si esce da una stanza e utilizzando lampadine a risparmio energetico.

4. Ridurre il consumo di carne e pesce

Gli allevamenti intensivi hanno un impatto molto forte sull’ambiente. Una dieta varia, composta prevalentemente da frutta, verdura e proteine vegetali (soprattutto se a km 0) fa bene al fisico ma anche alla Terra che ci ospita.

5. Fare la raccolta differenziata

Differenziare i rifiuti, cercando di riciclare il più possibile, è uno dei nodi della question. Evitare gli sprechi, gli imballaggi inutili, non usare piatti e posate di plastica, riutilizzare tutto ciò che può essere riutilizzato, sono piccoli gesti che possono fare più di quanto immaginiamo.

6. Fare una “spesa intelligente”

Sempre nell’ottica di ridurre il più possibile i rifiuti, soprattutto quelli di plastica, il consiglio è quello di usare delle borse di tela per la spesa quotidiana e, quando possibile, utilizzare detersivi alla spina e prodotti sfusi.

7. Usare la carta riciclata

Anche se negli ultimi anni l’uso della carta si è notevolmente ridotto, se ne spreca ancora molta. Usare preferibilmente carta riciclata, non stampare mail o altri documenti se non strettamente necessario.

8. Acquistare mobili di legno certificato

La sostenibilità ambientale passa anche dai mobili. Arredare la casa con mobili di legno certificati FSC, cioè provenienti da foreste gestite nel rispetto dell’ambiente, è un altro piccolo contributo utile alla causa.

9. Ottimizzare il riscaldamento

Evitare di tenere il riscaldamento della propria casa a una temperatura superiore ai 19°. Sostituire i vecchi infissi per migliorare l’efficienza energetica (e risparmiare).

10. Scegliere cosmetici e detersivi ecologici

Un altro aiuto concreto viene dalla scelta dei prodotti per la pulizia del corpo e della casa, detergenti e cosmetici eco-bio, senza parabeni e altre sostanze tossiche.