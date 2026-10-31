Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Il calendario delle erogazioni dell'Inps

Dalle pensioni di inizio mese fino alle ultime ricariche dell’Assegno di inclusione, l’Inps segue un serrato calendario degli accreditamenti.

Di seguito ecco la mappa dettagliata con tutte le date di erogazione dei principali sostegni al reddito e delle prestazioni previdenziali gestite dall’Istituto.

Pensioni di novembre a partire dal 2

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, invalidità e reversibilità, il primo giorno bancabile utile del mese è lunedì 2 novembre 2026, dato che il 1° novembre non è semplicemente una domenica, ma è ancora la ricorrenza di Ognissanti.

Chi riceve l’assegno via bonifico su conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio o carta Postepay Evolution vedrà l’accredito diretto a partire da quella data.

Per chi preferisce invece il ritiro in contanti presso gli uffici postali, resta raccomandato il rispetto del consueto calendario alfabetico:

lunedì 2 novembre: cognomi dalla A alla C;

martedì 3 novembre: cognomi dalla D alla K;

mercoledì 4 novembre: cognomi dalla L alla P;

giovedì 5 novembre: cognomi dalla Q alla Z.

Si ricorda che il limite di legge per il prelievo di denaro contante allo sportello è fissato a 1.000 euro netti: chi percepisce un importo superiore deve obbligatoriamente indicare un conto corrente o un libretto per la tracciabilità della somma.

Assegno unico e universale per le famiglie

Per le famiglie con figli a carico che percepiscono l’Assegno unico, l’Inps adotta la consueta doppia finestra di pagamento a seconda della situazione del nucleo:

tra il 17 e il 19 novembre per chi riceve già la prestazione in continuità e non ha registrato variazioni nell’Isee o nella composizione familiare;

tra il 25 e il 30 novembre per le prime domande elaborate nel mese precedente o per chi ha segnalato modifiche anagrafiche e reddituali.

Sostegni al reddito: Naspi, Dis-Coll e Adi

Per chi beneficia dell’indennità di disoccupazione Naspi o della Dis-Coll, non esiste un’unica data nazionale per tutti i beneficiari. Gli accrediti avvengono gradualmente in base al giorno di lavorazione della pratica da parte della sede territoriale competente, concentrandosi indicativamente tra lunedì 9 e venerdì 13 novembre.

Per l’Assegno di Inclusione, le ricariche sulla carta Postepay dedicata seguono due date distinte:

venerdì 13 novembre per i primi accrediti relativi alle nuove domande approvate con Patto di Attivazione Digitale sottoscritto;

venerdì 27 novembre per i pagamenti ordinari e i rinnovi mensili dedicati a chi è già titolare della misura.

Infine, per il Supporto per la formazione e il lavoro, il contributo di 350 euro verrà disposto dal 15 novembre per le domande maturate nella seconda metà del mese precedente, e dal 27 novembre per le domande inviate entro la prima metà del mese in corso.