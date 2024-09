Fonte: 123RF Volvo, Porsche e Mercedes: sull'elettrico obiettivi al ribasso a causa del calo della domanda, costi di produzione in aumento e carenza di colonnine di ricarica

Il mercato delle auto elettriche, sebbene in costante crescita, non sta decollando ai ritmi inizialmente previsti, soprattutto in Europa. Molti colossi dell’automotive stanno rimodulando le proprie strategie, segno di una certa incertezza sul futuro della mobilità elettrica.

Volvo, un tempo pioniere nel settore, ha recentemente rinunciato al suo ambizioso obiettivo di vendere esclusivamente modelli elettrici entro il 2030. Questa decisione, dettata da un netto calo della domanda, è stata preceduta da scelte simili da parte di altri grandi marchi come Porsche e Mercedes. Queste aziende, pur mantenendo gli investimenti nel settore, hanno rivisto al ribasso i propri piani per l’elettrico, indicando una certa prudenza.

Anche in Italia e in Germania, i principali mercati automobilistici europei, si registrano segnali di rallentamento. Stellantis ha congelato il progetto di costruzione di una gigafactory a Termoli, mentre in Germania è stato sospeso quello di Kaiserslautern. Queste gigafactory rappresentano un elemento fondamentale per la produzione di batterie e, di conseguenza, per l’espansione del mercato delle auto elettriche.

Quali sono le cause di questo rallentamento?

Diverse sono le cause che potrebbero spiegare questo rallentamento. Tra queste:

L’aumento dei costi di produzione: l’inflazione e la crisi energetica hanno aumentato i costi delle materie prime necessarie per la produzione delle batterie, rendendo le auto elettriche meno competitive rispetto a quelle tradizionali

l’inflazione e la crisi energetica hanno aumentato i costi delle materie prime necessarie per la produzione delle batterie, rendendo le auto elettriche meno competitive rispetto a quelle tradizionali La scarsità di infrastrutture di ricarica: la rete di colonnine di ricarica non è ancora sufficientemente diffusa e capillare per soddisfare le esigenze degli automobilisti

la rete di colonnine di ricarica non è ancora sufficientemente diffusa e capillare per soddisfare le esigenze degli automobilisti L’autonomia limitata: l’autonomia delle batterie, sebbene in costante aumento, è ancora un limite per molti potenziali acquirenti, soprattutto per i lunghi viaggi

l’autonomia delle batterie, sebbene in costante aumento, è ancora un limite per molti potenziali acquirenti, soprattutto per i lunghi viaggi L’incertezza economica: la crisi economica globale e l’aumento dei tassi di interesse stanno spingendo i consumatori a rimandare l’acquisto di un’auto nuova, elettrica o tradizionale che sia

Calo delle vendite di auto elettriche in Europa: un segnale di allerta

L’ultimo dato negativo, in parte atteso dagli “addetti ai lavori”, è stato quello di luglio, quando le vendite di auto elettriche nel mercato europeo sono calate del 10,8% rispetto al 2023. Se infatti 12,5 macchine su 100 vendute in Europa sono state elettriche, l’anno precedente la percentuale ammontava al 13,5%. Questo non è l’unico segnale che tiene in allerta produttori e consumatori.

La crescita dell’elettrico nel mondo è innegabile, ma a venire messe in discussione sono le tempistiche. La “rivoluzione” non sembra insomma più così immediata.

Secondo la società di consulenza Rho Motion, nel 2023 globalmente le vendite di auto completamente elettriche (Bev) e plug in (Pheb) sono aumentate del 31% rispetto al 2022. Sembrerebbe un dato eccellente, ma in realtà è la spia di un deciso rallentamento. L’incremento era stato del 60% nel 2022 rispetto all’anno precedente e addirittura del 100% se si guarda a tre anni fa. Un trend di cui risente soprattutto il “Vecchio Continente”. Se aumentano le immatricolazioni delle vetture “ibride”, le auto “full elettric” fanno registrare un aumento di appena l’1,5% nel primo semestre del 2024 secondo quanto riporta l’Acea (L’European automobile manufacturers association), mentre i modelli elettrici prodotti quest’anno sono meno di quelli dell’anno precedente.

E preoccupano i dati della Germania, dove le nuove immatricolazioni fanno riscontrare una flessione del 16,4% rispetto al semestre del 2023. Questo calo significativo mette in evidenza le difficoltà che il mercato delle auto elettriche sta affrontando, non solo in termini di vendite, ma anche di produzione e immatricolazioni. La situazione attuale solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine del settore e sulla capacità delle case automobilistiche di mantenere i loro obiettivi di elettrificazione.

La transizione verso l’elettrico: velocità differenti e sfide economiche

La prima considerazione è che la transizione verso l’elettrico viaggia a diverse velocità. Come dimostrano i dati del grafico sotto, la spinta verso la vendita di auto elettriche è molto forte in Cina.

In Europa, e in particolare in Italia, la transizione si scontra con il tema dei costi, che molte famiglie vedono ancora come proibitivi, e con salari che non riescono più a stare al passo con l’inflazione. La transizione sembra insomma molto difficile senza adeguati incentivi statali. Sono politiche che molti stati hanno messo in campo. La flessione delle vendite in Germania è, ad esempio, una diretta conseguenza della fine degli incentivi per i consumatori, deciso dal Governo nel 2023.

Tuttavia, i dati e la conseguente crisi di Volkswagen, che ha annunciato licenziamenti e delocalizzazioni, non hanno lasciato indifferente l’esecutivo di Olaf Scholz. L’esecutivo di Olaf Scholz ha già annunciato lo stanziamento di altri incentivi. Questo dimostra come gli incentivi statali siano fondamentali per sostenere la transizione verso l’elettrico, soprattutto in un contesto economico in cui i costi delle auto elettriche sono ancora percepiti come troppo elevati da molte famiglie.

La situazione in Europa e in Italia evidenzia le difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando, con salari che non riescono a tenere il passo con l’inflazione. Senza adeguati incentivi statali, la transizione verso l’elettrico rischia di rallentare ulteriormente, mettendo a repentaglio gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni. La decisione del governo tedesco di reintrodurre incentivi è un segnale importante che potrebbe influenzare anche altre nazioni europee a seguire un percorso simile per sostenere la crescita del mercato delle auto elettriche.

Auto elettriche in Italia: vendite in calo e rischio di ritardi nella transizione