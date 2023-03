Prezzo di benzina e diesel in calo: quanto costa adesso

Prosegue il calo del prezzo di benzina e diesel in Italia, diminuzione frutto del tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati con movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, il Brent è oggi in caduta libera a 74 dollari, ai minimi da novembre 2021, sulla scia dei timori per il sistema finanziario dopo il fallimento di Svb.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil e IP hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, ma in generale si assiste al calo delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa del gasolio (qui vi abbiamo parlato del calo di benzina e diesel a inizio marzo).

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione settimanale è stata effettuata su circa 18 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,862 euro al litro.

Il prezzo media della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,864 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,858 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,937 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,816 euro al litro, in flessione di 1 millesimo rispetto alla precedente rilevazione.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,820 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,806 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,896 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 2,000 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 2,041 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,919 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,199 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,956 euro al litro, con un ribasso di 1 millesimo.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 2,000 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,869 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,166 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,799 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di 0,805 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di 0,793 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,895 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 1,767 euro al chilo, in calo di ben 4 centesimi.

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di 1,760 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di 1,772 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 1,813 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 1,606 euro al chilo, con un rialzo di 2 centesimi.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di 1,611 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di 1,602 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 1,597 euro al chilo.