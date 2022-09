La guerra “arriva” in Italia: “Roma verso il suicidio economico”

Il piano per ridurre i consumi di gas in Italia è sostenibile e può garantire un rilevante risparmio di risorse. A dirlo è direttamente il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista a Radio Capital. “Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario, si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno”.

Il governo ha messo a punto un piano per abitazioni private “che non è draconiano, ma sostenibile” assicura. E ora “stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un piano per i consumi industriali”, spiega Cingolani.

Piccole azioni portate avanti da una collettività danno risparmi che molti nemmeno conoscono, prosegue. “Stiamo parlando di un’operazione innanzitutto di consapevolezza”, ha detto, escludendo la possibilità di sanzioni. “Stiamo parlando di fare risparmi ragionevoli”, che andranno spiegati. Per questo bisognerà fare una campagna mediatica potente, che arrivi a tutti, famiglie, giovani, anziani.

La Russia prospetta il “suicidio economico” dell’Italia per le sanzioni che anche Roma ha adottato nei confronti di Mosca. Un attacco che il ministro definisce rivelatore della “mentalità totalitaria” di Putin. “Loro pensano che gli Stati prendano ordine da altri Stati. Noi siamo una grande democrazia, in un trust di democrazie europee. Stiamo lavorando per garantire l’indipendenza energetica” precisa.

Il nuovo affondo di Mosca è arrivato come un fulmine attraverso un posto sui social della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”, ha scritto. Il risultato sarà che le imprese italiane saranno “distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano”, poiché le aziende americane oggi “pagano l’elettricità 7 volte meno di quelle italiane”.

“Le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale” contro i produttori italiani, aggiunge Zakharova, secondo la quale “quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee”.

Ma Cingolani non ci sta. Questa è “la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa. Si figuri se l’Italia può seguire gli ordini di qualcuno” dice a “Il cavallo e la torre” su Rai3 replicando alle accuse di Mosca. “Stiamo lavorando affinché i sacrifici per gli italiani siano minimi”.

Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, secondo Mosca “è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire”.

Parole che fanno insorgere la Commissione europea, il cui portavoce spiega che non si perde tempo a commentare “le dichiarazioni folli delle personalità russe”. Bruxelles sottolinea che “c’è un’eccellente cooperazione fra l’Ue e gli Stati membri sul tema energetico”, e “i Paesi lavorano insieme per rispondere alle sfide create dalle azioni russe”.

Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono “una minaccia al mondo intero”, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all’Eastern Economico Forum a Vladivistok.

“La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero.

Putin ha detto che “è impossibile isolare la Russia’, con riferimento alle sanzioni occidentali. Putin, che parla all’Eastern Economic Forum a Vladivostok, ha aggiunto – citato dalla Tass – che “la Russia non ha perso e non sta perdendo nulla a causa dell’Operazione speciale (l’invasione dell’Ucraina, ndr), ma ha anzi rafforzato la propria sovranità”. Il leader russo si è detto certo che “l’economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che “minano le fondamenta del sistema economico globale” nel quadro caratterizzato dalle sanzioni adottate nei confronti di Mosca. Il numero 1 del Cremlino, come riferiscono i media russi, sostiene che “l’inflazione in Russia è in calo, mentre è in aumento nei paesi occidentali”. Nella sua accusa ai Paesi occidentali, Putin ha sostenuto che le sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina siano una “minaccia per il mondo intero” e, ha detto, dopo la minaccia rappresentata dalla pandemia di coronavirus ora il mondo fa i conti con nuovi rischi. “Mi riferisco – ha incalzato – all’entusiasmo per le sanzioni in Occidente e ai suoi tentativi aggressivi di costringere altri Paesi verso il suo modello di comportamento, di derubarli della loro sovranità e imporre loro la sua volontà”.

Per Putin, quindi, la Russia sta resistendo bene “alle aggressioni economica, finanziaria e tecnologica” dell’Occidente, mentre i Paesi occidentali – ha spiegato – stanno soffrendo più di Mosca a causa delle sanzioni.

“Posso affermare che il vantaggio principale è stato il rafforzamento della nostra sovranità e questo è un risultato evidente”, ha poi detto ancora il presidente russo commentando l’invasione dell’Ucraina. “Non abbiamo perso nulla e non perderemo nulla”, ha aggiunto il leader russo da Vladivostok di quella per il Cremlino è una “operazione militare speciale”.

Intanto, il presidente russo si prepara ad aprire un nuovo fronte economico: dopo il gas, il grano. Il presidente russo ha annunciato l’intenzione di discutere con il leader turco Recep Tayyip Erdogan la possibilità di limitare l’esportazione di grano e cibo dall’Ucraina all’Europa, “poiché non viene inviato ai paesi più poveri che ne hanno bisogno”.

“Abbiamo fatto di tutto per garantire che il grano ucraino venisse esportato – ha detto Putin alla sessione plenaria dell’Eastern Economic Forum (Wef) a Vladivostok – Lo abbiamo fatto insieme alla Turchia. Se escludiamo la Turchia come paese intermediario, quasi tutto il grano esportato dall’Ucraina non viene inviato ai paesi in via di sviluppo più poveri, ma ai paesi dell’Ue”.

Putin ha sottolineato che “solo due navi su ottantasette” sono state caricate nell’ambito del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. “E sono state esportate 60mila tonnellate di cibo su 2 milioni di tonnellate. Voglio dire che, come molti paesi europei negli ultimi decenni e secoli, hanno agito come colonialisti, e continuano ad agire oggi. Ancora una volta, i paesi in via di sviluppo sono stati ingannati e li continuano a ingannare. Ovviamente, con questo approccio – ha aggiunto – la portata dei problemi alimentari nel mondo non potrà che crescere, purtroppo. Il che può portare a una catastrofe umanitaria senza precedenti. Forse dovremmo pensare di limitare l’esportazione di grano e cibo commerciale lungo questa rotta. Di questo parlerò con il presidente della Turchia Erdogan”.

E’ previsto intanto un incontro tra Xi Jinping e Putin a margine di un summit che si terrà la prossima settimana in Uzbekistan. Lo riporta l’agenzia russa Tass che cita l’ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov. L’incontro a Samarcanda, in occasione del summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) del 15 e 16 settembre, sarebbe il primo faccia a faccia tra i leader di Cina e Russia dall’invasione russa dell’Ucraina. I due presidenti si erano incontrati pochi giorni prima che Putin annunciasse quella che per il Cremlino è una “operazione militare speciale”.