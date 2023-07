Città europee più visitate dell’estate, la classifica

L’estate del 2023 è iniziata esattamente da un mese, siamo arrivati al primo giro di boa e, come ogni anno, è giunto il momento di fare un piccolo bilancio su cosa sta succedendo sotto i colpi del sole cocente. Su una cosa non ci sono dubbi: quelli appena trascorsi sono stati 30 giorni davvero infuocati, con le temperature medie che hanno raggiunto livelli difficilmente prevedibili anche solo ad inizio giugno, quando gli esperti di meteorologia non sapevano ancora indicare con certezza quali sarebbero state le condizioni atmosferiche di questo periodo.

Ebbene, sarà la crescente necessità di ferie che attanaglia milioni di famiglie e lavoratori, sarà la ritrovata libertà dopo tre anni di gravi incertezze a causa dell’emergenza pandemica, sta di fatto che il trend di questo inizio di stagione sembra essere quello di una grande volontà di viaggiare all’estero. Un atteggiamento manifestato sia da buona parte dei cittadini italiani ed europei, sia – viceversa – da parte dei turisti internazionali.

Estate 2023, ecco le mete preferite dai turisti: la classifica delle città europee

E così, per fare una prima valutazione su quali saranno le mete più gettonate dell’estate 2023, possiamo basarci sui numeri diffusi dagli scali aeroportuali più importanti del Vecchio Continente. Infatti, sommando il numero di prenotazioni e arrivi registrati dalle società che gestiscono le piste nel periodo compreso tra metà giugno e metà luglio, è possibile stilare una classifica su quali siano le città europee in cui è lecito attendersi il boom di visite.

Partiamo dalle sorprese. La più inaspettata riguarda la città di Lisbona, che negli ultimi anni ha visto un’affluenza sempre maggiore di viaggiatori e villeggianti, diventando a pieno titolo una delle metropoli europee più ricercate e suggestive. Nonostante questo, la capitale portoghese sta riscontrando un forte calo di appeal in queste settimane: anche in questo caso, l’ondata di caldo starà sicuramente facendo da deterrente, sta di fatto che nel ranking delle destinazioni europee più scelte Lisbona si posiziona addirittura fuori dalle prime 20 posizioni, con appena 3,6 milioni di arrivi internazionali.

Quali sono le città più visitate dell’estate? Ecco dove si collocano le metropoli italiane

Risalendo la china e addentrandoci nella top-20, troviamo le prime città italiane presenti nell’elenco. Alla posizione numero 17 si colloca Firenze (la più piccola della graduatoria per numero di metri quadri di superficie), che nel proprio scalo aeroportuale cittadino ha visto scendere circa 5,1 milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Due gradini più in alto c’è Venezia, che ha registrato 5,6 milioni di arrivi (ma che vede un boom di prenotazioni alberghiere per i prossimi due mesi, secondo quanto diffuso dalla sezione locale di Federalberghi, dato che però non influisce sulla classifica in oggetto).

Da registrare la presenza alquanto particolare di Mosca alla posizione numero 13. Se, da un lato, la metropoli russa sta inevitabilmente risentendo in negativo dei blocchi internazionali e delle sanzioni comminate dalle autorità di tutto il mondo nei confronti del Cremlino, dall’altro è interessante riscontrare come esista comunque una percentuale di turisti che abbia deciso di non rinunciare ad una visita nella Piazza Rossa, nonostante la situazione di guerra che vede contrapposte la Russia e l’Ucraina.

Da Milano a Roma, da Firenze a Venezia: quanti turisti scelgono le città italiane in estate?

Le prime 12 posizioni in classifica vengono occupate dalle città che superano i 6 milioni di arrivi internazionali. Mentre Berlino e Atene non riescono ad ottenere il pass per la top-10, ad occupare il decimo piazzamento ci pensa la nostra Milano, che negli ultimi 30 giorni ha registrato oltre 6,5 milioni di turisti giunti in città da tutti i continenti. Un dato che di certo non può che fare piacere dalle parti di Palazzo Marino, dove sanno come il periodo estivo non sia proprio il migliore per girare il capoluogo lombardo, che storicamente viene preso d’assalto in primavera, in autunno e durante le vacanze di Natale.

Poco più in alto – sia a livello di numeri assoluti che di posizione in classifica – si trovano Vienna (al 9° posto con 6,6 milioni di arrivi) e Barcellona (all’8° posto con 7 milioni di arrivi). Ed è qui che c’è il primo balzo in avanti davvero importante: la sesta piazza viene infatti occupata da Amsterdam, che però stacca in maniera netta le inseguitrici segnando l’ingresso di ben 8,8 milioni di turisti che hanno scelto i suoi canali d’acqua e i suoi percorsi ciclabili per trovare ristoro in queste torride settimane.

Classifica delle città europee più visitate nell’estate 2023: in vetta anche un’italiana

Arriviamo dunque alle prime 6 posizioni del ranking sulle città più visitate dell’estate 2023. Partiamo da Praga (al 6° posto), che supera i 9 milioni di turisti in questa prima parte dell’estate. La capitale della Repubblica viene letteralmente invasa da coppie e famiglie in questa fase dell’anno, quando le rigide condizioni invernali lasciano spazio ad un clima gradevole e poco inquinato.

Ed ecco che sul quinto gradino dell’elenco si piazza la nostra amata Roma, prima delle città in classifica a superare la soglia dei 10 milioni di arrivi internazionali. Tra grandi piazze, maestosi monumenti e la possibilità di fare un salto in quel posto unico che è il Vaticano, la Città Eterna si conferma quotatissima soprattutto per le comitive asiatiche e i viaggiatori del Nord Europa.

Quali sono le metropoli europee (o quasi) più visitate dai turisti di tutto il mondo

Ad occupare la quarta e la terza posizione sono due città che in molti farebbero fatica a definire europee. Sono loro però a contendersi i turisti di tutto il mondo con le nostre metropoli e – almeno a giudicare dai numeri – lo stanno facendo con un grande successo. Stiamo parlando rispettivamente di Antalya (al 4° posto con 13,3 milioni di arrivi) e Istanbul (al 3° posto con 14,7 milioni di arrivi). Entrambe si trovano in Turchia e i loro aeroporti sono stati presi d’assalto in queste prime 4 settimane di stagione estiva.

Inarrivabili le prime due metropoli in classifica, almeno stando a quanto registrato dai loro scali cittadini. Entrambe superano i 19 milioni di arrivi e la differenza che le distanzia è nell’ordine di poche centinaia di migliaia. Al secondo posto troviamo Parigi, che tra metà giugno e metà luglio ha visto arrivare all’ombra della Tour Eiffel circa 19,1 milioni persone. Stessa linea di grandezza per la prima in graduatoria, ossia Londra, che si assesta in vetta al ranking delle mete più gradite con ben 19,5 milioni di turisti giunti finora per trascorrere le vacanze.