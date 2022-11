Chi sono i più ricchi d’Italia: svelata la nuova classifica

Sorpasso a sorpresa nella classifica dei più ricchi del mondo: Giovanni Ferrero, l’amministratore delegato dell’omonima multinazionale dolciaria, ha superato il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg. Se il plurimiliardario Elon Musk non si schioda dal primo posto, secondo il Bloomberg Billionaires index aggiornato al 2 novembre, l’imprenditore italiano si conferma il più ricco del Paese ed è riuscito anche a superare il fondatore di Facebook, finito fuori dalla top ten dei Paperoni della Terra per la prima volta, precipitando al 28esimo posto.

Chi sono i più ricchi d’Italia: Ferrero supera Zuckerberg

Dando seguito a una scalata costante, Ferrero si impone oggi al 27esimo posto della graduatoria dei più ricchi al mondo con 38,5 miliardi di dollari, una posizione sopra Zuckerberg, resistendo alle oscillazioni sui patrimoni registrati nella classifica Bloomberg in continuo aggiornamento, dopo essere stato soltanto ieri davanti di quattro posizioni rispetto al magnate americano.

Un traguardo reso possibile, al di là dei meriti dell’imprenditore italiano, soprattutto dal crollo del patrimonio del fondatore di Facebook che per la prima volta dal suo debutto nel pantheon dei multimiliardari del mondo finisce fuori dai primi 10.

Zuckerberg deve fare i conti con la scommessa finora fallita sul metaverso che ha fatto perdere nell’ultimo anno oltre il 72% del valore di Meta, in picchiata dai mille miliardi di dollari raggiunto a settembre 2021 fino ai 247 miliardi attuali.

Dal punto di vista del patrimonio personale il fondatore di Facebook è al momento a quota 36,8 miliardi di dollari e tra i Paperoni è quello che ha perso di più in 12 mesi: -89,4 miliardi di dollari, peggio soltanto del numero uno di Binance Changpeng Zhao (-74,4 miliardi) e di Elon Musk (-67 miliardi).

Nonostante il capitale impegnato per acquisire Twitter, di cui vi abbiamo parlato qui, il patron di Tesla e SpaceX mantiene solidamente la testa della graduatoria con i suoi 204 miliardi di dollari, complice anche la crisi che sta investendo tutto i Big Tech: l’eccentrico multimiliardario sudafricano ha fatto registrare 66 miliardi di dollari di perdita, uno in più rispetto al rivale presidente di Amazon, Jeff Bezos, ma circa 20 in più di Larry Page e Sergey Brin, fondatori di Google e proprietari di Alphabet, che controlla i marchi collegati al motore di ricerca, come YouTube.

Chi sono i più ricchi d’Italia: la classifica

Tornando ai Paperoni nostrani, Giovanni Ferrero consolida la sua posizione come primo miliardario d’Italia alla guida della multinazionale con sede ad Alba, che, grazie ai vari marchi di successo in più di 170 paesi come Nutella, Estathé e Kinder, ha registrato nel 2021 un fatturato di 12,9 miliardi di euro (13,6 miliardi di dollari) (qui per conoscere la classifica dei più ricchi d’Italia del 2021).

Con 10 miliardi di dollari si piazza al secondo posto della classifica degli uomini più ricchi nel nostro Paese, secondo l’indice aggiornato di Bloomberg, Paolo Rocca imprenditore milanese naturalizzato argentino e amministratore delegato del gruppo Techint, multinazionale sudamericana nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, del quale fa parte anche Tenaris, di proprietà della famiglia.

Medaglia di bronzo a Silvio Berlusconi, appena rieletto in Senato, che sale sul podio con un patrimonio di 6.04 miliardi di dollari.

Il leader di Forza Italia è seguito dallo stilista e fondatore di uno dei marchi di moda più importati al mondo, Giorgio Armani, con un patrimonio stimato in 4,85 miliardi di dollari.

Quinta la prima donna italiana nella classifica dei più ricchi, Miuccia Prada, stilista e nipote del fondatore della casa di moda Mario, con 4,70 miliardi di dollari, subito sopra il marito e l’amministratore della stessa azienda, Patrizio Bertelli, con un patrimonio stimato in 4,67 miliardi di dollari, noto per essere l’artefice dei successi dell’imbarcazione italiana Luna Rossa.

Qui in sintesi la classifica degli italiani più ricchi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria mondiale del Bloomberg Billionaires Index:

27 Giovanni Ferrero e famiglia 38.5 miliardi di dollari

162 Paolo Rocca e famiglia 10.5 miliardi di dollari

352 Silvio Berlusconi 6.04 miliardi di dollari

471 Giorgio Armani 4.85 miliardi di dollari

487 Miuccia Prada 4.70 miliardi di dollari

490 Patrizio Bertelli 4.67 miliardi di dollari