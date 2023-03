Boom di furti d’auto: ecco i modelli e le città più a rischio

Le auto tornano nel mirino dei ladri in Italia, con le percentuali di furti in crescita nel 2022. Dopo il calo registrato nel 2020 e nel 2021, infatti, il fenomeno torna a essere ben presente nel nostro Paese, con le vetture che vengono sottratte ai loro proprietari per vari scopi. Un reato che nel 2022, purtroppo, sembra essere tornato ai livelli pre-pandemia, con numeri che non possono più essere sottovalutati e percentuali che preoccupano.

Oggi, infatti, quando si compra un’auto una delle prime cose che si fa è andare a controllare quali sono i modelli che vengono maggiormente rubati, per evitare di cadere in spiacevoli inconvenienti. E i dati che provengono dall’ultimo report di LoJack, la società americana parte del colosso CalAmp leader nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati, sono di grande aiuto nella scelta dei consumatori. In Italia, infatti, diversi sono i modelli che vengono presi di mira, con percentuali di furto altissime per i SUV. Ma quali sono le auto più rubate e quali città registrano il più alto numero di furti?

Furti d’auto, boom nel 2022

Secondo l’ultima analisi prodotta da LoJack, con il report “Stolen Vehicle Recovery 2023” che ha analizzato i dati degli oltre 400.000 dispositivi installati a bordo di veicoli in circolazione sulle nostre strade, il fenomeno è in crescita. Dopo aver registrato un calo nel 2020 e nella prima parte del 2021, complice la pandemia e le restrizioni dei lockdown che hanno visto anche i ladri bloccati in casa, nella seconda parte del 2021 e per tutto il 2022 i furti d’auto sono cresciuti a dismisura.

A finire nel mirino dei ladri sono principalmente le auto compatte, i SUV che sempre di più negli ultimi anni stanno spopolando sulle strade italiane. Secondo il report, infatti, 1 auto rubata su 2 è proprio della categoria SUV, il 47% del totale delle vetture trafugate. Un dato in netta crescita rispetto a due anni fa, quando si registrava un 33% in questa categoria.

A essere rubate, poi, sono anche le auto ibride ed elettriche, prese di mira dai ladri per business. Infatti, una volta trafugata la vettura, quest’ultima viene utilizzata per recuperare e rivendere sui mercati paralleli i pacchi batteria i cui costi incidono in modo significativo sul valore della vettura (qui vi abbiamo parlato degli incentivi auto 2023).

Quali sono le Regioni più colpite

Grazie allo studio di LoJack è possibile rendersi conto di come nel 2022 il fenomeno del furto d’auto si sia decisamente “regionalizzato”, con specificità differenti a seconda delle aree territoriali in cui avviene. L’allerta rossa risuona per quattro regioni in particolare: Campania, Lazio, Puglia e Lombardia (qui vi avevamo già parlato del fenomeno delle auto rubate).

A conquistare il podio dei furti è la Campania, con il 33% delle auto rubate, seguita da Lazio (24%) e Puglia (21%). Giù dal podio Lombardia (12%) e Sicilia (2%).

Quali sono i modelli più rubati in Italia

Ma quali sono i modelli più rubati? Come detto la categoria maggiormente presa di mira è quella dei SUV, anche se in alcune Regioni come la Campania le percentuali sulle utilitarie trafugate è in crescita. I cinque brand maggiormente rubati, e recuperati grazie alle tecnologie messe a disposizione del LoJack, sono Fiat, Toyota, BMW, Peugeot e Land Rover.

Tra questi cinque Case, infatti, ci sono i cinque modelli più rubati: Fiat Panda, Toyota Rav4, Fiat 500, Lancia Ypsilon e Jeep Compass. Ma attenzione anche ai SUV, perché anche Fiat 500x, Jeep Renegade e Peugeot 3008 rientrano nella lista delle auto prese di mira dai ladri.