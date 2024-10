Classe 1971, ad Antonella Bruno sarà affidato il compito di riportare in alto il nome del Gruppo dopo un periodo no che coincide anche con la crisi del settore

La crisi del settore auto in Italia ha portato il Gruppo Stellantis a cambiare la propria organizzazione manageriale, nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi. E dopo aver annunciato il turnover per migliorare la performance sotto la guida di Carlos Tavares, è arrivato l’annuncio del nuovo Managing Director di Stellantis in Italia, che sarà Antonella Bruno.

Nuovo Managing Director per Stellantis

Un nuovo responsabile delle attività italiane per Stellantis che, con effetto immediato a partire da lunedì 14 ottobre, sarà Antonella Bruno. Una figura di spicco nel quadro dirigenziale del Gruppo, che avrà il compito di riportare in alto il nome del brand per cercare di trovare le soluzioni per l’uscita dalla crisi del settore automotive.

Dopo tante polemiche e scontri tra il Ceo Carlos Tavares e il governo, a Bruno spetterà il compito di guidare al meglio le attività italiane per i 10 marchi delle autovetture (Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor) e per i 4 dei veicoli commerciali (Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot).

Una nomina che è stata accolta con entusiasmo da Jean-Philippe Imparato, neo Chief Operating Officer Enlarged Europe oltre che Ceo di di Pro One: “Antonella Bruno ha molti anni di esperienza nel settore dell’automobile ed in particolare nel nostro Gruppo e la sua profonda conoscenza del mercato e della rete con cui ha già un rapporto di fiducia, saranno importanti per le sfide che dovrà affrontare e un fattore chiave per il successo dei marchi Stellantis in Italia che, per storia e qualità, non hanno rivali”.

Chi è Antonella Bruno

Classe 1971 di Pinerolo, in provincia di Torino, Antonella Bruno è una ex pallavolista e appassionata del settore automotive grazie al papà. Laureata in economia e commercio, dal 1998 ha lavorato in Ford, dove ha ricoperto nel corso degli anni diversi ruoli da zone manager a responsabile prodotto, da pricing a communication e media. E dal 2007 ha avuto inizio il suo cammino in Fiat, col ruolo di Product Director di Croma e Bravo per poi passare ad occuparsi del lancio di Fiat Freemont nel 2011.

Da settembre 2011 è poi entrata in Lancia come responsabile marketing, per poi diventare capo del mercato per l’Italia nel 2012 e successivamente responsabile del Brand per la regione Emea. Nel giugno 2020 ha assunto l’incarico di responsabile per l’Europa del Brand Jeep che poi dopo un anno ha lasciato per assumere lo stesso ruolo europeo in Peugeot fino alla nuova nomina in Stellantis.

Un ruolo accolto con entusiasmo dalla nuova Managing Director di Stellantis in Italia che sa di dover dare il priprio contributo in questo momento delicato di transizione.

Le altre nomine in Stellantis

Come detto, quella di Antonella Bruno non è l’unica nomina nuova in Stellantis. Al fine di conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell’organizzazione in un contesto globale turbolento, Stellantis ha annunciato alcuni specifici cambiamenti nel management che, sotto la guida del Ceo Carlos Tavares, hanno l’obiettivo di rafforzare l’impegno dell’azienda sulle priorità del business e di affrontare con decisione le sfide globali che il settore si trova a fronteggiare.

Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di Ceo del marchio Jeep, è stato nominato Chief Operating Officer per il Nord America succedendo a Carlos Zarlenga. Il citato Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di Ceo di Pro One, è stato nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz.

Doug Ostermann è stato nominato Chief Financial Officer, succedendo a Natalie Knight, mentre Gregoire Olivier è stato nominato Chief Operating Officer per la Cina oltre a mantenere il ruolo di Liaison Officer di Leapmotor, grazie alla sua conoscenza ed esperienza maturata nel mercato cinese.

Santo Ficili, infine, è stato nominato Ceo di Maserati e Alfa Romeo e membro del Top Executive Team, grazie alla vasta conoscenza del settore automobilistico e delle attività commerciali.