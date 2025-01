Bitcoin si avvicina ai 100mila dollari, un rialzo sostenuto dalle attese per le politiche di Trump favorevole alle crypto

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Bitcoin cresce: merito di Trump?

Bitcoin si sta avvicinando alla soglia dei 100mila dollari, con un valore attuale vicino ai 98mila dollari. La criptovaluta continua a mostrare segni di forza grazie agli afflussi istituzionali e all’adozione crescente da parte degli investitori tradizionali. In questo scenario, l’attenzione è rivolta anche alle politiche di Donald Trump, rieletto, che potrebbero influenzare in modo positivo la crescita di Bitcoin, creando un ambiente più favorevole per le criptovalute negli Stati Uniti.

Valore vicino ai 100mila dollari

Attualmente scambiato a circa 97.630 dollari (torna vicino al record), Bitcoin ha visto un piccolo calo dello 0,13% nelle ultime 24 ore, ma il suo slancio resta evidente. La criptovaluta è vicina al superamento della barriera dei 100mila dollari, un livello che rappresenta proprio la sua resistenza.

La performance di Bitcoin non è un caso isolato. Il crescente interesse istituzionale e l’adozione degli ETF Bitcoin stanno consolidando la sua posizione nel panorama finanziario globale, e in particolare negli Stati Uniti, facendo da catalizzatori per il rialzo del prezzo.

L’influenza positiva della rielezione di Trump

La rielezione di Donald Trump ha avuto un impatto immediato e positivo sul rally di Bitcoin. In passato critico nei confronti delle criptovalute, Trump ha cambiato rotta, dichiarando che gli Stati Uniti dovrebbero diventare “la capitale mondiale delle crypto”.

Con la nomina di Paul Atkins alla SEC, noto sostenitore delle criptovalute, l’amministrazione Trump ha lanciato un chiaro messaggio di apertura verso il settore. Gli analisti vedono la sua rielezione come una spinta importante per Bitcoin, alimentando l’ottimismo su una possibile riserva strategica di Bitcoin nel Tesoro USA, e creando un ambiente favorevole per l’adozione istituzionale della moneta digitale.

L’adozione di Bitcoin da parte delle istituzioni, alimentata anche dal crescente interesse degli ETF, sta dando una spinta fondamentale al mercato, aumentando la legittimità della criptovaluta come asset di investimento credibile. Non solo gli investitori istituzionali, ma anche grandi nomi come BlackRock stanno suggerendo l’utilizzo di Bitcoin come strumento di diversificazione negli investimenti.

Con l’adozione sempre più forte delle criptovalute in America, Trump potrebbe anche giocare un ruolo cruciale nell’ulteriore crescita di Bitcoin nel 2025, ponendo le basi per una nuova ondata di adozione e stabilizzando il mercato come mai prima d’ora.