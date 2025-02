Fonte: ANSA Quanto guadagna Airbnb dalle olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 attrarranno nel Nord Italia quasi un milione di visitatori. Circa 155 mila di loro alloggeranno all’interno di case vacanza gestite attraverso Airbnb, secondo quanto si legge in un report di Deloitte sull’argomento. Questo avrà un impatto significativo sull’economia locale, con conseguenze sia nell’immediato sia nel futuro.

Grazie a un effetto a catena delle spese che genera un moltiplicatore degli effetti economici, il fatturato che ne deriva supererà i 150 milioni di euro, con più di 100 milioni immessi direttamente nell’economia italiana e centinaia di posti di lavoro creati. Ne beneficerà anche la comunità, con decine di milioni di euro di imposte per lo Stato.

Quanto spenderanno i turisti dei B&B per le Olimpiadi

Con 161mila ospiti tra Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, Airbnb rappresenta una delle realtà più importanti nell’ambito dell’ospitalità per quanto riguarda Milano-Cortina 2026. Si tratta di circa il 16% del totale delle persone che visiteranno Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige tra il 4 e il 22 febbraio, quando si svolgeranno gli eventi sportivi della competizione. Una percentuale significativa che comporta anche un impatto economico importante per le aree coinvolte.

In totale, secondo il report di Deloitte, la spesa di tutti i turisti che arriveranno nel Nord Italia per le Olimbpiadi invernali di Milano-Cortina e alloggeranno in un Airbnb sarà di 154 milioni di euro. Questo include non soltanto le spese per gli alloggi, ma anche tutti gli altri beni e servizi di cui un visitatore ha bisogno per soddisfare le proprie necessità:

Alloggio presso strutture gestite tramite Airbnb: 66 milioni di euro;

Ristorazione: 15,3 milioni di euro;

Shopping: 7,6 milioni di euro;

Generi alimentari: 6,4 milioni di euro;

Intrattenimento: 5,6 milioni di euro;

Trasporti: 4,7 milioni di euro.

L’impatto dell’effetto B&B sull’economia locale

A giovare di queste spese saranno soprattutto le economie locali delle aree che ospiteranno gli eventi sportivi. Principalmente, a giovare dell’impatto delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali saranno soprattutto la Lombardia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige. In queste regioni, si creeranno 1.220 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno per effetto delle spese degli ospiti delle case vacanza gestite da Airbnb. Di questi, 598 saranno creati direttamente dalle spese degli ospiti, 442 derivanti dagli acquisti intermedi delle imprese coinvolte e 180 saranno generati dalle spese dei dipendenti delle imprese interessate.

L’aumento della domanda creerà un effetto positivo su diversi settori legati all’afflusso di turisti:

Accoglienza e ristorazione: 38 milioni di euro in più di fatturato;

Commercio al dettaglio e all’ingrosso: 28 milioni di euro in più di fatturato;

Servizi immobiliari e alle imprese: 19 milioni di euro in più di fatturato;

Servizi culturali, intrattenimento e pubblica amministrazione: 17 milioni di euro in più di fatturato;

Trasporti: 15 milioni di euro in più di fatturato.

Dell’afflusso di turisti beneficerà anche l’intera comunità, grazie al versamento di 33 milioni di euro di tasse in più del previsto. Di questi, 15 milioni arriveranno grazie all’Iva e alle tasse di soggiorno. 12 milioni di euro invece arriveranno dalle imposte sulle imprese. 5 milioni di euro in più infine da quelle sul reddito dei lavoratori. Alcuni di questi tributi sono riscossi a livello locale e andranno a finanziare Regioni e Comuni di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.