Investire con poco. Conosci il crowdfunding immobiliare?

Vorresti investire nel mercato immobiliare ma non hai a disposizione capitali ingenti? Sei un’azienda alla ricerca dei finanziamenti necessari per dare vita al tuo progetto nel real estate? Con Recrowd, leader italiano del crowdfunding immobiliare, tutti possono diventare fonte di capitali alternativi per progetti immobiliari, dando la possibilità alle aziende di trovare le risorse economiche necessarie in poco tempo.

Recrowd ha appena concluso una delle più importanti operazioni del settore, ossia la campagna di investimenti per il finanziamento del progetto immobiliare di cambio d’uso dell’iconico Palazzo Savonarola a Firenze. Un edificio unico nel suo genere che presto diventerà lo scrigno di 9 lussuosi appartamenti, con un terrazzo che avrà la vista su una delle piazze più belle e ricche di storia di Firenze, Piazza fra Girolamo Savonarola.

Come ha dichiarato Massimo Traversi, co-founder di Recrowd, durante la presentazione in diretta del progetto “questo palazzo è unico nel suo genere e nelle sue qualità. Siamo fieri di averlo portato su Recrowd e di portare avanti assieme questo progetto, come missione personale e come custodi dello splendore del palazzo”.

Come ci è riuscita? Recrowd ha promosso una campagna di investimenti aperta lo scorso 22 giugno in diretta streaming su YouTube e chiusa in 5 giorni con la raccolta di circa 1,4 milioni di euro. Si è trattata dell’operazione più grande in Italia per un bene sottoposto a vincolo di tutela, sotto l’attenzione delle Belle Arti. Caratteristica che ha reso obbligatorio il rispetto dei vincoli storici del palazzo stesso, prevedendo un restauro conservativo dei beni culturali censiti al suo interno ed il frazionamento il meno possibile invasivo, per mantenere inalterato il pregio e anzi, ridare valore agli affreschi al suo interno.

Come è stata sviluppata la campagna di crowdfunding?

Il progetto, parte della categoria Exclusive, e in collaborazione con Palazzini Corporate S.r.l, ha previsto un investimento minimo di 1.000€ e un interesse trattabile dal 10,00% al 14,00% su base annua, che corrisponde ad un interesse totale trattabile tra l’11,67% e il 16,33% essendo la durata dell’operazione pari a 14 mesi. Il finanziamento prevede la restituzione di un’unica rata contenente capitale e interessi alla scadenza dei 14 mesi. Alla scadenza del contratto, indicato nel progetto immobiliare presentato, l’investitore riceverà direttamente nel suo wallet sulla piattaforma Recrowed i capitali investiti e il rendimento generato.

Recrowd nasce nel 2019 dall’idea di Gianluca de Simone (CEO), Simone Putignano (CFO) e Massimo Traversi (COO), con l’obiettivo di innovare l’universo della finanza senza far imbrigliare i potenziali investitori nella burocrazia. In che modo lo hanno fatto? Mettendo a punto una piattaforma gratuita dove l’aspirante investitore può scegliere tra differenti categorie di investimenti, suddivisi per area geografica, percentuale di rischio, investimento minimo richiesto, durata prevista del progetto e percentuale di rendimento.

In pochissimo tempo Recrowd è diventata la principale piattaforma del settore, arrivando a concludere l’ambizioso progetto dedicato al cambio d’uso di Palazzo Savonarola a Firenze per renderlo abitativo, ed il frazionamento in 9 unità abitative, 4 al piano terra, 3 al piano primo e 2 al piano secondo.