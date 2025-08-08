Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione di una nuova tranche di Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) a 12 mesi per un importo complessivo di 8 miliardi di euro. L’operazione sarà regolata il 14 agosto 2025, con scadenza fissata al 14 agosto 2026.
Indice
Le date dell’asta per i nuovi Bot
L’emissione, identificata da un codice Isin che sarà attribuito in sede di collocamento, riguarda titoli con durata di 365 giorni.
Il calendario prevede:
- l’11 agosto 2025 il termine per la prenotazione da parte del pubblico;
- il 12 agosto 2025 alle 11.00 la scadenza per la presentazione delle domande in asta;
- il 13 agosto 2025 alle 15.30 il termine per il collocamento supplementare;
- il 14 agosto 2025 la data di regolamento.
Non è prevista, per la stessa data, l’emissione di Bot trimestrali a causa dell’assenza di particolari esigenze di cassa.
Commissioni e modalità di sottoscrizione
Come stabilito dal D.M. 15 gennaio 2015, la commissione massima applicabile dagli intermediari per i Bot a 12 mesi è dello 0,15%.
I titoli potranno essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro.
L’asta avverrà con il sistema competitivo, in cui le richieste devono essere espresse in termini di rendimento (in percentuale) e non possono essere inferiori a 1,5 milioni di euro per ogni operatore ammesso.
Chi può partecipare
Possono prendere parte all’asta:
- gli Specialisti in Titoli di Stato;
- gli Aspiranti Specialisti.
Il collocamento supplementare, pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, sarà riservato esclusivamente agli operatori che abbiano partecipato alla prima fase.
Come funzionano i Bot
I Buoni Ordinari del Tesoro sono titoli di Stato a breve termine, emessi dallo Stato italiano per finanziare il debito pubblico. Non prevedono il pagamento di cedole: il guadagno per l’investitore deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso a scadenza (pari a 100).
Possono acquistarli:
- gli investitori istituzionali e le banche, direttamente alle aste del Mef;
- i risparmiatori privati, tramite banca, posta o piattaforme di trading, in fase di collocamento o sul mercato secondario.
Come si acquistano
Il piccolo risparmiatore non partecipa direttamente all’asta, ma può prenotare i Titoli presso il proprio intermediario, che li acquisterà per suo conto.
È richiesto un investimento minimo di 1.000 euro o multipli di questa cifra.
Pro e contro dei Bot
I vantaggi dei Buoni Ordinari del Tesoro sono:
- basso rischio di insolvenza, dato che sono garantiti dallo Stato;
- durata breve, che riduce l’esposizione alle oscillazioni di mercato;
- liquidità elevata, grazie alla possibilità di venderli prima della scadenza.
Ma attenzione ai rischi. I principali sono:
- il rendimento legato ai tassi di interesse – se questi calano, anche il guadagno sarà più basso;
- il legame con l’inflazione – se il tasso d’inflazione è superiore al rendimento, il potere d’acquisto del capitale può diminuire;
- non ci sono cedole periodiche, quindi il rendimento si realizza solo alla scadenza o con la vendita.