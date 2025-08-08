Nuova asta di Buoni Ordinari del Tesoro da 8 miliardi di euro: tutte le date, come funzionano, chi può acquistarli e quali sono i rischi

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Editor e fact checker

123RF Via alla nuova emissione di Bot a 12 mesi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione di una nuova tranche di Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) a 12 mesi per un importo complessivo di 8 miliardi di euro. L’operazione sarà regolata il 14 agosto 2025, con scadenza fissata al 14 agosto 2026.

L’emissione, identificata da un codice Isin che sarà attribuito in sede di collocamento, riguarda titoli con durata di 365 giorni.

Il calendario prevede:

l’11 agosto 2025 il termine per la prenotazione da parte del pubblico;

il 12 agosto 2025 alle 11.00 la scadenza per la presentazione delle domande in asta;

il 13 agosto 2025 alle 15.30 il termine per il collocamento supplementare;

il 14 agosto 2025 la data di regolamento.

Non è prevista, per la stessa data, l’emissione di Bot trimestrali a causa dell’assenza di particolari esigenze di cassa.

Commissioni e modalità di sottoscrizione

Come stabilito dal D.M. 15 gennaio 2015, la commissione massima applicabile dagli intermediari per i Bot a 12 mesi è dello 0,15%.

I titoli potranno essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro.

L’asta avverrà con il sistema competitivo, in cui le richieste devono essere espresse in termini di rendimento (in percentuale) e non possono essere inferiori a 1,5 milioni di euro per ogni operatore ammesso.

Chi può partecipare

Possono prendere parte all’asta:

gli Specialisti in Titoli di Stato;

gli Aspiranti Specialisti.

Il collocamento supplementare, pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, sarà riservato esclusivamente agli operatori che abbiano partecipato alla prima fase.

Come funzionano i Bot

I Buoni Ordinari del Tesoro sono titoli di Stato a breve termine, emessi dallo Stato italiano per finanziare il debito pubblico. Non prevedono il pagamento di cedole: il guadagno per l’investitore deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso a scadenza (pari a 100).

Possono acquistarli:

gli investitori istituzionali e le banche, direttamente alle aste del Mef;

i risparmiatori privati, tramite banca, posta o piattaforme di trading, in fase di collocamento o sul mercato secondario.

Come si acquistano

Il piccolo risparmiatore non partecipa direttamente all’asta, ma può prenotare i Titoli presso il proprio intermediario, che li acquisterà per suo conto.

È richiesto un investimento minimo di 1.000 euro o multipli di questa cifra.

Pro e contro dei Bot

I vantaggi dei Buoni Ordinari del Tesoro sono:

basso rischio di insolvenza, dato che sono garantiti dallo Stato;

durata breve, che riduce l’esposizione alle oscillazioni di mercato;

liquidità elevata, grazie alla possibilità di venderli prima della scadenza.

Ma attenzione ai rischi. I principali sono:

il rendimento legato ai tassi di interesse – se questi calano, anche il guadagno sarà più basso;

il legame con l’inflazione – se il tasso d’inflazione è superiore al rendimento, il potere d’acquisto del capitale può diminuire;

non ci sono cedole periodiche, quindi il rendimento si realizza solo alla scadenza o con la vendita.